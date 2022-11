Entregan alrededor de 50 viviendas a familias que residían en zonas vulnerables de Nuevo Cuscatlán

El Gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Vivienda entregó este viernes 48 viviendas en el municipio de Nuevo Cuscatlán para las familias que durante años han vivido en extrema vulnerabilidad.

De acuerdo con la institución, este proyecto habitacional ha contado con el apoyo de cooperantes como Gente Ayudando Gente, The Fuller Center for Housing, The new Story Charity.

“Estamos cumpliendo con el sueño de tantas familias…Es un Proyecto moderno”, recalcó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, sobre la calidad de las viviendas que se entregaron a los beneficiados.

El proyecto habitacional Altos del Sol, en Nuevo Cuscatlán, estará formado por 131 viviendas, de estas, a la fecha han sido entregadas 96, y en la medida en que la construcción de cada una va finalizando, las familias reciben las llaves para que se trasladen, vivan seguras y tranquilas.

Este proyecto funciona bajo el formato de ayuda mutua, es decir, cada familia reasentada da un aporte económico simbólico para cubrir gastos de materiales de construcción, lo que significa un ahorro importante en comparación con el costo que deberían cancelar adquiriendo vivienda bajo otro proceso.

“Estamos agradecidos con Dios. Toda la vida estuvimos esperando por este sueño. Gracias a la ministra y a Gente Ayudando Gente”, expresó Javier López, quien recibió las llaves de su nueva vivienda.

El modelo de las viviendas es con segunda planta, con diseño moderno y cómodo, cuenta con sistemas biodigestores para el tratamiento de aguas negras, una alternativa ecológica amigable con el medio ambiente.