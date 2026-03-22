Nacionales
Avanza 85 % pavimentación de nuevo acceso entre Nuevo Cuscatlán y carretera al puerto de La Libertad
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó sobre los trabajos de pavimentación del nuevo acceso entre Nuevo Cuscatlán y la carretera al puerto de La Libertad, en La Libertad Este, una vía de aproximadamente 200 metros.
De acuerdo con el funcionario hoy inició el proceso de pavimentación del proyecto, el cual ya registra un 85 % de avance. La colocación de la mezcla asfáltica se completará en el transcurso de la semana.
«La próxima semana se alcanzará un 95 % de avance en la obra y quedarán pendientes las cunetas y aceras, como trabajos complementarios del proyecto», indicó el funcionario en conferencia de prensa.
Este proyecto, con una inversión aproximada de $300,000, consiste en la construcción de un pequeño bypass para habilitar un nuevo acceso desde la carretera al puerto de La Libertad hacia Nuevo Cuscatlán, evitando el paso por el redondel Utila.
Las autoridades señalan que este nuevo acceso mejorará significativamente la conectividad en la zona y reducirá los tiempos de traslado para las familias.
Judicial
100 años de prisión para pandilleros de Chalchuapa
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
Nacionales
160 parejas se dan el “sí” en bodas colectivas en el corazón del Centro Histórico de San Salvador
Ante las miradas de miles de salvadoreños de a pie, que quizá sin saberlo fueron los principales y curiosos testigos y ante el protocolo del alcalde de San Salvador, Mario Durán, quien por ley está facultado para celebrar bodas civiles, 160 parejas dieron el «si quiero», para convertirse en esposos en pleno corazón del Centro Histórico.
La Plaza Cívica estaba adornada ayer como pocas veces, con cientos de sillas blancas, en un espacio delimitado por vallas detrás de las cuales estaban los también ansiosos familiares, amigos y los cientos de curiosos.
El bello Palacio Nacional fue el fondo de ayer para miles de fotografías, muchas de las cuales también fueron adornadas con luces y fuegos artificiales en honor a los recién casados.
Las Bodas Colectivas son una iniciativa de la alcaldía de San Salvador en afán de promover al núcleo más importante de la sociedad, la familia.
«En el corazón de la ciudad, donde nace la historia, hoy también nacen nuevas familias», posteo la comuna.
El alcalde Durán les ha recordado a los contrayentes que la familia es la base de la sociedad y, «por supuesto que el matrimonio es parte de este gran proceso». «Cada pareja tiene una historia única. Más allá de las cifras, aquí hay amor verdadero. Hoy dicen “sí”, pero el matrimonio es una decisión que se construye todos los días», les dijo Durán.
Para poder casarse, los novios se inscribieron en la alcaldía, presentando DUI y partida de nacimiento, y el otro requisito uno de los dos novios o los dos, debían ser de San Salvador Centro.
Nacionales
Rescatan a turistas extraviados en el volcán Chaparrastique tras ignorar advertencias de las autoridades
A pesar de los reiterados llamados de las autoridades a no escalar el volcán Chaparrastique de San Miguel por no contar con senderos habilitados para ello; turistas se aventuraron a hacerlo y acabaron extraviados hasta ser rescatados por personal especializado.
De acuerdo a la Dirección General de Protección Civil, miembros del Equipo Táctico Operativo y de instituciones del sistema nacional realizaron un dispositivo de rescate que permitió dar con el paradero de estas personas en horas de la noche y atenderlos para su pronta recuperación.
«Fueron atendidos por personal especializado. Se encuentran estables y fuera de peligro», informó Protección Civil en la red social X.
El Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha informado a los turistas que «no todos los volcanes son aptos para visitas» y, en este sentido, este coloso en San Miguel «no es para turismo», principalmente, porque es «el más activo del país», por lo que podría «presentar explosiones súbitas o emanaciones de gases».
Entretanto, Protección Civil ha comunicado que este «no es un lugar autorizado para visitas ni caminatas recreativas, debido a los riesgos que representa»; por lo cual, es importante «acatar las recomendaciones» para «evitar incidentes».