Nacionales
El Salvador suma un nuevo día sin homicidios
El viernes 13 de febrero finalizó sin registrar homicidios en El Salvador, de acuerdo con datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), como parte del seguimiento diario que realizan las autoridades sobre la incidencia criminal en el país.
«Finalizamos el viernes 13 de febrero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad lanzada en 2019 y reforzada posteriormente con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Estas medidas han permitido, incrementar la presencia policial y militar en comunidades consideradas de alta incidencia delictiva, así como desarticular estructuras criminales.
Nacionales
Residencia de Shakira continúa atrayendo visitantes internacionales a El Salvador
El Salvador continúa recibiendo visitantes internacionales atraídos por la residencia centroamericana de la artista colombiana Shakira, que se desarrolla en el país y ha generado un flujo constante de viajeros en el Aeropuerto Internacional.
Autoridades destacaron que, desde el inicio de la residencia, turistas provenientes de distintos países han arribado al territorio nacional con el objetivo de asistir a los conciertos, posicionando al país como un punto de referencia regional para eventos musicales de gran relevancia.
«Iniciamos el fin de semana manteniendo una atención fluida y controlada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Nuestro personal migratorio continúa facilitando el ingreso de viajeros que llegan al país sede de la residencia centroamericana de Shakira», informó Migración y Extranjería en su cuenta de X.
Según los datos oficiales, cada concierto reúne a 30 mil personas, quienes forman parte del público que ha viajado específicamente para presenciar el espectáculo en territorio salvadoreño.
El incremento en la llegada de visitantes internacionales refleja el impacto de este tipo de eventos en la proyección turística y cultural de El Salvador, que continúa posicionándose como un destino atractivo para espectáculos de talla internacional.
Nacionales
Mario Durán llama a denunciar cobros por “reserva” de parqueo en la vía pública
Mario Durán, alcalde de San Salvador Centro, impulsa una campaña en redes sociales para que la población denuncie cobros por la «reserva» de espacios en la vía pública que son utilizados como parqueo.
«La ciudad es de todos. Recuerden que si ven personas cobrando parqueo en la vía pública, denúncienlas. Nosotros seguimos vigentes 24/7», fue su llamado a los ciudadanos a través de su cuenta personal en X.
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ejecuta operativos para garantizar que se cumpla lo establecido en el artículo 75 de la ordenanza para la convivencia ciudadana, el cual prohíbe cobros por estacionarse en espacios públicos habilitados.
La alcaldía informó que dichas infracciones son catalogadas como faltas graves y conllevan a multas de hasta $900.
Durante la última semana el CAM ha intensificado los operativos, principalmente en los alrededores del Estadio Nacional Jorge «el Mágico» González, donde la cantante colombiana Shakira brinda una serie de conciertos como parte de su residencia centroamericana.
San Salvador Centro puso a disposición de los ciudadanos parqueo gratuito en las instalaciones del Complejo Chapupo Rodríguez y el parque El Talapo de 2 de la tarde a 1 de la madrugada, solo para los días en que se realicen los conciertos.
Otros sectores en la capital intervenidos por el CAM para retirar llantas inservibles, conos, bandejas y estructuras metálicas son desde la 15.ª a la 19.ª calle poniente.
Nacionales
Cielo despejado por la mañana y ambiente fresco por la noche; no se prevén lluvias en el país
El cielo estará mayormente despejado por la mañana; se tendrá parcialmente nublado por la tarde y primeras horas de la noche, luego despejado el resto de la noche. No se esperan lluvias.
Viento del noreste y este, de 10 a 20 km/h. Brisas de 30 km/h.
Ambiente fresco por la noche y madrugada.
Viento ingresando del Caribe y condiciones locales por la tarde mantendrán el cielo con alguna nubosidad en el país.