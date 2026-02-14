Nacionales
Cielo despejado por la mañana y ambiente fresco por la noche; no se prevén lluvias en el país
El cielo estará mayormente despejado por la mañana; se tendrá parcialmente nublado por la tarde y primeras horas de la noche, luego despejado el resto de la noche. No se esperan lluvias.
Viento del noreste y este, de 10 a 20 km/h. Brisas de 30 km/h.
Ambiente fresco por la noche y madrugada.
Viento ingresando del Caribe y condiciones locales por la tarde mantendrán el cielo con alguna nubosidad en el país.
Nacionales
Conductor con 140 grados de alcohol provoca múltiple choque en Sonsonate
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un conductor que manejaba con 140 grados de alcohol en sangre, quien provocó un múltiple accidente de tránsito que dejó daños materiales en al menos ocho vehículos en el occidente de El Salvador.
El detenido fue identificado como Miguel Adalberto Méndez Corona, de 46 años, quien perdió el control del automotor e impactó contra seis vehículos y dos motocicletas que se encontraban estacionados en una residencial del distrito de San Antonio del Monte, en el departamento de Sonsonate.
Según el reporte policial, el sujeto será remitido a tribunales por el delito de conducción peligrosa, tipificado en la legislación salvadoreña para casos relacionados con manejo bajo efectos del alcohol.
Las autoridades no reportaron personas lesionadas en este incidente, aunque confirmaron daños materiales en los vehículos afectados.
La Policía reiteró el llamado a la población a evitar conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas, especialmente en zonas residenciales, donde el riesgo de daños a terceros y pérdidas humanas aumenta.
Principal
Condena por extorsión contra pandillera en El Salvador cierra proceso iniciado con orden de captura en 2009
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó sobre la condena de 15 años de prisión contra una integrante de la pandilla Barrio 18 por extorsionar a un comerciante en Soyapango, en un caso que se remonta a una orden de captura emitida en 2009.
La condenada fue identificada como Silvia María Carrero Vanegas, quien, según la investigación fiscal, exigía mercadería a la víctima a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia o la de sus empleados.
Según autoridades, la imputada mantenía una orden judicial vigente por el delito de extorsión desde ese año, vinculada a su presunta actividad dentro de la estructura criminal.
De acuerdo con reportes oficiales, la mujer fue ubicada en 2024 en el municipio de Mejicanos, en un operativo informado por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
Durante el procedimiento, personal femenino de la Fuerza Armada de El Salvador identificó tatuajes asociados a la pandilla.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La Fiscalía indicó además que la condenada también será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.
Autoridades señalaron que el caso forma parte de procesos judiciales contra estructuras criminales vinculadas a delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas en el país.
Principal
Pandillero del Barrio 18 Sureños es capturado por la PNC en Mejicanos
La Policía Nacional Civil informó esta tarde sobre la captura de Francisco Alonso Posada Delgado, un miembro de pandilla con antecedentes por delitos como intento de homicidio, robo y portación ilegal de arma de fuego.
El detenido, alias «Little Vago», es señalado por la institución policial como integrante de la pandilla Barrio 18 Sureños.
De acuerdo con la policía, el sospechoso modificó los tatuajes asociados a la estructura criminal con el objetivo de evadir controles de seguridad en el marco de operativos contra pandillas.
La captura se realizó en la 29 Avenida Norte, Mejicanos, San Salvador Centro, con apoyo de unidades de inteligencia policial.
El detenido será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones relacionadas con su actividad delictiva.