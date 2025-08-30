Nacionales
El Salvador registrará lluvias y tormentas en diferentes zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este sábado el cielo se mantendrá parcialmente nublado y se esperan lluvias en varias regiones del territorio nacional.
Durante la mañana, se prevé nubosidad en la cordillera volcánica, con probabilidades de lluvias cercanas al mediodía en la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Los vientos provendrán del este y noreste, entre 8 y 18 km/h, con un ambiente fresco.
En horas de la tarde, se esperan lluvias y tormentas puntuales en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, principalmente en Ahuachapán, Morazán y La Unión. Los vientos oscilarán del sur y este, entre 10 y 20 km/h, con un ambiente cálido.
Por la noche, se pronostican lluvias y tormentas moderadas sobre la costa oriental y sectores de la zona paracentral y oriental, sin descartar precipitaciones en el resto del país. El viento será del noreste y este, de 10 a 20 km/h, con un ambiente nuevamente fresco.
Las autoridades explicaron que estas condiciones son producto de la influencia de una vaguada y de una onda tropical que se desplaza hacia el océano Pacífico.
Protección Civil reporta varias emergencias por lluvias y mantiene albergues activos
La Comisión Nacional de Protección Civil presentó este viernes un balance de las emergencias atendidas a causa de las lluvias registradas entre el 21 y el 28 de agosto, periodo en el que se mantiene vigente la alerta verde.
El director de la institución, Luis Alonso Amaya, informó que en ese lapso se contabilizaron 116 árboles caídos, cuatro derrumbes, 65 vías obstruidas, dos muros perimetrales dañados, tres desbordamientos de ríos, 14 vehículos afectados y nueve viviendas anegadas.
Ante la situación, Amaya señaló que se mantienen activos cinco albergues totalmente equipados en diferentes puntos del país, donde permanecen 79 personas, entre ellas 62 adultos y 17 menores de edad.
El funcionario hizo un llamado a la población a evitar arrojar basura en calles, quebradas o alcantarillas, ya que esta práctica contribuye a inundaciones en arterias principales. También reiteró la recomendación de no cruzar calles anegadas para prevenir emergencias.
PNC captura a dos hombres por hurto de celular en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes sobre la captura de dos personas relacionadas con el hurto de un teléfono celular en el barrio San Jacinto, San Salvador Centro.
El primero de los detenidos fue identificado como José Roberto Aquino Chicas, de 59 años, quien aparece en un video difundido en redes sociales sustrayendo un celular de un vehículo estacionado. La institución detalló que el sujeto posee antecedentes por hurto y por delitos vinculados a drogas.
José Roberto Aquino Chicas, de 59 años de edad, fue denunciado tras un video difundido en redes sociales donde se observa hurtando un celular de un vehículo estacionado en el barrio San Jacinto, San Salvador Centro.
Tiene antecedentes por:
▫️Hurto
▫️Posesión y tenencia de… pic.twitter.com/ZOnPoafK08
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 29, 2025
Durante el procedimiento también fue arrestado Ronal Alexander Gómez Segovia, de 21 años, a quien se le encontró el aparato con reporte de hurto. Su captura se efectuó en los condominios Brasil, en la colonia Barrundia, del mismo sector capitalino.
Ambos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar los cargos correspondientes.
PNC captura a dos conductores en estado de ebriedad en La Libertad y San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos personas por conducción peligrosa en distintos puntos del país durante la noche del viernes.
En La Libertad, fue detenido Francisco José Lenin Aguilar Serrano, de 36 años, sobre el kilómetro 19 de la carretera Panamericana, en el tramo que conduce de Santa Ana a San Salvador. El test de alcoholemia arrojó 210 grados de alcohol en sangre.
Mientras tanto, en San Miguel, la PNC capturó a Edith Marina Sarabia Sánchez, de 32 años, luego de que invadiera el carril contrario e impactara contra otro vehículo en la colonia Hirleman. La prueba de alcotest reflejó 102 grados de alcohol.
Ambos detenidos serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por el delito de conducción peligrosa.