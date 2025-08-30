El Salvador registrará lluvias y tormentas en diferentes zonas del país

El Ministerio de Medio Ambiente informó que este sábado el cielo se mantendrá parcialmente nublado y se esperan lluvias en varias regiones del territorio nacional.

Durante la mañana, se prevé nubosidad en la cordillera volcánica, con probabilidades de lluvias cercanas al mediodía en la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Los vientos provendrán del este y noreste, entre 8 y 18 km/h, con un ambiente fresco.

En horas de la tarde, se esperan lluvias y tormentas puntuales en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, principalmente en Ahuachapán, Morazán y La Unión. Los vientos oscilarán del sur y este, entre 10 y 20 km/h, con un ambiente cálido.

Por la noche, se pronostican lluvias y tormentas moderadas sobre la costa oriental y sectores de la zona paracentral y oriental, sin descartar precipitaciones en el resto del país. El viento será del noreste y este, de 10 a 20 km/h, con un ambiente nuevamente fresco.

Las autoridades explicaron que estas condiciones son producto de la influencia de una vaguada y de una onda tropical que se desplaza hacia el océano Pacífico.

