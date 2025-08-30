El Salvador alcanza 1,000 días sin homicidios durante la gestión Bukele

El Salvador alcanzó una cifra histórica de 1,000 días sin homicidios a nivel nacional, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). El registro se logró el viernes 29 de agosto, cuando el país cerró una nueva jornada sin asesinatos, acumulando además 25 días sin hechos violentos en lo que va del mes.

La institución detalló que los días con cero homicidios reportados en agosto corresponden a las fechas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 y 29.

En lo que va de 2025, se contabilizan 202 jornadas sin asesinatos. Meses anteriores también reportaron cifras altas: 25 días sin homicidios en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio y 29 en julio.

Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, hasta el 29 de agosto de 2025, la PNC ha registrado 886 días sin homicidios.

Las autoridades atribuyen estos resultados al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medidas de seguridad que han permitido que el país pase de ser uno de los más violentos del mundo a ser considerado el más seguro de América Latina y el hemisferio occidental.

