Nacionales
El Salvador registra cero homicidios el 3 de septiembre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el jueves 3 de septiembre no se registraron homicidios a nivel nacional.
Desde el 27 de marzo de 2022, fecha en que entró en vigencia el decreto legislativo del régimen de excepción, El Salvador ha acumulado 1,197 días sin registro de homicidios a nivel nacional, según los informes policiales.
El régimen de excepción otorgó a las autoridades de seguridad mayores herramientas legales para capturar, procesar y encarcelar estructuras criminales. Desde su implementación, más de 93,000 pandilleros han sido capturados.
«El régimen de excepción significa para los salvadoreños un estado firme y valiente que tutela la vida, los bienes y la libertad», señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Durante la actual administración, encabezada por el presidente Nayib Bukele, fue diseñado el Plan de Control Territorial, mediante el cual el Estado recuperó áreas que durante muchos años estuvieron bajo control de las pandillas.
Del 1 de junio de 2019 al 3 de septiembre de 2026, El Salvador suma 1,311 días sin homicidios, de acuerdo con las cifras proporcionadas. Estos resultados, según el texto, se han traducido en un ambiente de paz y tranquilidad en el territorio.
La tasa de homicidios también ha registrado una disminución. En 2019 era de 35.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2025 bajó a un promedio de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En lo que va de 2026, la PNC registra 210 días sin homicidios, manteniendo una tendencia positiva durante el año.
Según el texto, estas cifras se han reducido en la medida en que el Estado ha encarcelado a integrantes de las pandillas, señaladas durante años como responsables de la mayoría de los crímenes.
Nacionales
Capturan a sujeto que ocultaba droga en bocina de vehículo
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Misael Antonio Martínez Girón, de 29 años, señalado por el delito de tráfico ilícito de drogas en La Libertad Este.
Según la información policial, la captura forma parte del plan del Gabinete de Seguridad para combatir a las estructuras dedicadas al narcotráfico.
Martínez Girón fue intervenido en la colonia El Portal, en el Distrito de Colón. Durante el procedimiento, los agentes detectaron que presuntamente utilizaba una bocina deteriorada para esconder y transportar la droga.
Tras su detención, las autoridades le incautaron tres porciones de marihuana y un celular. El detenido será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Nacionales
Manchan con pintura roja taxi estacionado en La Unión
Desconocidos vandalizaron un taxi que se encontraba estacionado sobre la 10.ª avenida norte, en el distrito de La Unión. Los responsables mancharon con pintura roja en aerosol el parabrisas frontal y los laterales del vehículo de alquiler.
Residentes de la zona expresaron preocupación debido a que este tipo de actos vandálicos se estaría registrando en el sector. Además, durante la noche, un automóvil de color amarillo fue abandonado en la misma avenida luego de impactar contra el muro de una vivienda.
Principal
VIDEO | Adolescente hondureña pide ayuda al presidente Bukele por su padecimiento de escoliosis
Kimberly Vanegas, de 13 años y originaria de Victoria, Yoro, Honduras, difundió un video en redes sociales dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que expone su situación de salud y solicita apoyo para ser atendida en el Hospital Nacional Rosales.
En el audiovisual, la adolescente explicó que padece escoliosis y manifestó su esperanza de recuperar su salud. Asimismo, expresó su deseo de volver a caminar hacia un futuro sin el dolor que enfrenta.
La publicación ha sido acompañada de un llamado a los usuarios de redes sociales para compartir el video y etiquetar al mandatario, con el propósito de que el mensaje de Kimberly llegue a las autoridades correspondientes.
🇭🇳🇸🇻 Kimberly Vanegas, de 13 años y originaria de Victoria, Yoro, Honduras, difundió un video dirigido al presidente @nayibbukele, en el que expone que padece escoliosis y solicita apoyo para ser atendida en el Hospital Nacional Rosales @HospitalSV.
La adolescente expresó su… pic.twitter.com/RMxHHsifUO
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026
¿Qué es la escoliosis?
La escoliosis es una afección común en la que la columna vertebral se curva en forma de “C” o “S”. Muy a menudo, esta curvatura se desarrolla en adolescentes y progresa durante los períodos de crecimiento acelerado. Una curva de escoliosis requiere atención médica para enderezarse. Sin un tratamiento profesional de un especialista en escoliosis capacitado, el grado de curvatura puede volverse más severo. Podemos dividir la escoliosis en dos tipos: escoliosis idiopática del adolescente (AIS) y escoliosis de aparición temprana (EOS).
Se desconocen las causas exactas de AID y EOS, pero no tienen relación con las actividades del paciente. Las mochilas pesadas, las lesiones, la mala postura y la actividad física repetitiva tienen efectos negativos en el cuerpo, pero esas cosas no pueden causar escoliosis. Algunas personas nacen con escoliosis congénita. La escoliosis neuromuscular puede ser el resultado de otras condiciones médicas que afectan los nervios y los músculos.