El Salvador cerca de los dos millones de vacunas contra el COVID-19 en dos meses

La viceministra de Cultura, Mariemm Pleitez, aseguró hoy que durante esta gestión se abrirán 14 Centros Nacionales de Arte (CENAR), uno por cada departamento del país, con el objetivo de garantizar la educación artística a todos los niños y jóvenes.

“Los centros de arte en el país están concentrados en la capital. Muchísimos jóvenes no pueden desarrollar su talento porque no pueden venir a San Salvador; queremos ofrecerles esa oportunidad porque es importante”, manifestó hoy, durante la Entrevista AM, transmitida por canal 10.

La funcionaria descartó enérgicamente que el Gobierno salvadoreño esté planeando cerrar el CENAR ubicado en San Salvador y aseguró que las clases continuarán impartiéndose. Explicó que personal del Ministerio de Educación que estaba destacado en este lugar ha retornado a laborar a dicha cartera de Estado y garantizó la estabilidad de estos trabajadores.

“Hay 25 docentes, más una persona de administración, que están dentro de la planilla de Educación, y serán reasignados al Ministerio (…) Es importante enviar el mensaje, desde el Gobierno, que el CENAR no se cierra, las clases continúan”, reafirmó.