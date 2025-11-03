Dos conductores ebrios fueron detenidos en Ilopango y Apastepeque

El presidente Nayib Bukele inauguró este domingo 70 centros escolares como parte del programa «Dos Escuelas por Día» y confirmó la construcción de otros 254, con una inversión superior a los $60 millones que beneficiará a más de 11,000 estudiantes.

El presidente de la República, Nayib Bukele, oficializó este domingo la entrega de 70 escuelas completamente nuevas en distintos departamentos del país, como parte de los avances del programa «Dos Escuelas por Día», impulsado por el Gobierno para transformar la infraestructura educativa nacional.

Durante el acto, el mandatario destacó que, además de las escuelas inauguradas, hay 254 centros educativos en proceso de construcción, lo que suma 324 instituciones intervenidas en total hasta la fecha.

«Estas 70 escuelas son reales, no modelos ni promesas. Además, ya están en construcción 254 más, y como el programa continúa, mañana iniciarán dos nuevas», afirmó Bukele.

El jefe de Estado subrayó que los proyectos no incluyen las obras realizadas antes del lanzamiento del programa, sino que forman parte de una transformación estructural del sistema educativo salvadoreño, que continuará en los próximos años.

Los trabajos de reconstrucción y edificación han sido ejecutados con apoyo de reos en fase de confianza del programa “Yo Cambio”, junto a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y otras instituciones gubernamentales.

Bukele informó que la inversión destinada a las 70 escuelas asciende a $61 millones, beneficiando a estudiantes de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel.

«El hecho de que aún existan escuelas en mal estado demuestra el país que heredamos, pero también el país que estamos reconstruyendo», expresó el mandatario.

El programa «Dos Escuelas por Día» busca rehabilitar y modernizar dos centros escolares cada día hábil, incluyendo la renovación de aulas, sistemas eléctricos, sanitarios, bibliotecas, canchas y otros espacios clave para el aprendizaje.

Con esta iniciativa, el Gobierno proyecta renovar toda la red educativa pública, garantizando mejores condiciones para los docentes y miles de estudiantes salvadoreños.

