Nacionales
DOM construye quinto centro escolar en San Miguel para potenciar el desarrollo oriental
El Complejo Educativo del cantón San Antonio Silva, en el municipio de San Miguel Centro, se suma a la transformación educativa como la quinta escuela intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento. Esta renovación forma parte del programa presidencial “Dos escuelas por día”.
Una de las obras ya fue entregada en el caserío El Niño, cantón El Ciprés, mientras que otras cuatro están en proceso de reconstrucción en Nuevo Edén de San Juan, Chapeltique, San Gerardo y el distrito de San Miguel. A nivel nacional, la DOM interviene más de un centenar de centros escolares, de los cuales 14 ya han sido entregados como en el cantón El Roble (Ahuachapán), cantón El Zapotal (Chalatenango), cantón Agua Fría, de la zona costera de Jucuarán en Usulután, y el caserío Santa Clara (San Luis Talpa), entre otros.
La remodelación del Centro Escolar Cantón San Antonio Silva beneficiará a más de 500 estudiantes, desde primer grado hasta bachillerato. Esta obra se ejecuta en el mismo terreno donde también se reconstruye, con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la parvularia y el cual ya presenta un avance significativo.
Ambos proyectos se desarrollan en un área de 10,177.34 metros cuadrados e incluyen la remodelación de nueve módulos y 18 aulas; la dirección, cocina-comedor, bodega, cuarto eléctrico, baterías sanitarias para estudiantes, docentes y personas con movilidad reducida; así como una plaza cívica con escenario, contempla áreas verdes, juegos lúdicos y una cancha de baloncesto.
Las nuevas instalaciones contarán con distintos tipos de pisos, incluyendo caucho antideslizante y porcelanato. Para regular el ruido y el calor, todas las instalaciones contarán con techos de cubierta termoacústica. Se reemplazarán ventanas, puertas y rejillas; la fachada, portones, muro perimetral y sistemas de drenaje para aguas lluvias y grises. La obra incluye la construcción de una fosa, una cisterna, la modernización del sistema eléctrico, iluminación LED y acceso a internet gratuito.
Este proyecto se suma a otras diez obras que la DOM ha ejecutado y entregado en el municipio de San Miguel Centro, entre ellos la reconstrucción de calles urbanas y rurales de la cabecera departamental, en Comacarán, Moncagua, Quelepa y Uluazapa, entre otros.
A nivel departamental, la DOM registra más de 50 proyectos, entre ellos los parques completamente renovados en Ciudad Barrios y Comacarán, un sistema de agua potable en ejecución en Lolotique y un polideportivo en Carolina.
Nacionales
Accidente en Ahuachapán deja un motociclista muerto y otro herido de gravedad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito registrado anoche en la zona rural de San Lorenzo, Ahuachapán Norte, que involucró a un camión y una motocicleta en la que viajaban dos personas.
El conductor del camión, un joven de 18 años que no portaba licencia de conducir, fue retenido en el lugar por las autoridades.
El motociclista murió mientras era trasladado a un hospital, luego de colisionar con el camión, mientras que su acompañante resultó gravemente lesionado, de acuerdo con la información publicada por la PNC en su cuenta oficial de X.
Nacionales
La PNC reporta un nuevo día sin homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el sábado 9 de agosto cerró con cero homicidios a nivel nacional, acumulando así siete jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes. Las fechas sin asesinatos corresponden al 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de agosto.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, hasta el 9 de agosto de 2025, El Salvador contabiliza 982 días sin homicidios durante los 62 meses de gestión del presidente Nayib Bukele. Las autoridades atribuyen este resultado a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022.
El país ha reducido su tasa de homicidios de 106.3 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.9 en 2024, y para 2025 se proyecta cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes. Desde el inicio del régimen de excepción, más de 86,000 pandilleros y colaboradores han sido capturados y procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para esta tarde y noche en gran parte del país
El Ministerio de Medio Ambiente (MARN) informó que, durante las primeras horas de este domingo, el cielo permanecerá parcialmente nublado en la zona occidental y poco nublado en el resto del territorio, con vientos del noreste de entre 10 y 20 km/h y un ambiente fresco.
Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado en la cordillera y la cadena montañosa norte, con lluvias y tormentas puntuales, mientras que en el resto del país las condiciones serán similares. El viento soplará del sur y este a velocidades de 10 a 20 km/h, y el ambiente será cálido.
En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas en la zona central y occidental, especialmente en Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, La Paz, Santa Ana y Ahuachapán. Los vientos se mantendrán del noreste y este con igual velocidad, y el ambiente volverá a ser fresco.
Estas condiciones están asociadas al flujo acelerado del este y a la presencia de sistemas de vaguadas cercanos.