Pronostican lluvias y tormentas para esta tarde y noche en gran parte del país

El Complejo Educativo del cantón San Antonio Silva, en el municipio de San Miguel Centro, se suma a la transformación educativa como la quinta escuela intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento. Esta renovación forma parte del programa presidencial “Dos escuelas por día”.

Una de las obras ya fue entregada en el caserío El Niño, cantón El Ciprés, mientras que otras cuatro están en proceso de reconstrucción en Nuevo Edén de San Juan, Chapeltique, San Gerardo y el distrito de San Miguel. A nivel nacional, la DOM interviene más de un centenar de centros escolares, de los cuales 14 ya han sido entregados como en el cantón El Roble (Ahuachapán), cantón El Zapotal (Chalatenango), cantón Agua Fría, de la zona costera de Jucuarán en Usulután, y el caserío Santa Clara (San Luis Talpa), entre otros.

La remodelación del Centro Escolar Cantón San Antonio Silva beneficiará a más de 500 estudiantes, desde primer grado hasta bachillerato. Esta obra se ejecuta en el mismo terreno donde también se reconstruye, con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la parvularia y el cual ya presenta un avance significativo.

Ambos proyectos se desarrollan en un área de 10,177.34 metros cuadrados e incluyen la remodelación de nueve módulos y 18 aulas; la dirección, cocina-comedor, bodega, cuarto eléctrico, baterías sanitarias para estudiantes, docentes y personas con movilidad reducida; así como una plaza cívica con escenario, contempla áreas verdes, juegos lúdicos y una cancha de baloncesto.

Las nuevas instalaciones contarán con distintos tipos de pisos, incluyendo caucho antideslizante y porcelanato. Para regular el ruido y el calor, todas las instalaciones contarán con techos de cubierta termoacústica. Se reemplazarán ventanas, puertas y rejillas; la fachada, portones, muro perimetral y sistemas de drenaje para aguas lluvias y grises. La obra incluye la construcción de una fosa, una cisterna, la modernización del sistema eléctrico, iluminación LED y acceso a internet gratuito.

Este proyecto se suma a otras diez obras que la DOM ha ejecutado y entregado en el municipio de San Miguel Centro, entre ellos la reconstrucción de calles urbanas y rurales de la cabecera departamental, en Comacarán, Moncagua, Quelepa y Uluazapa, entre otros.

A nivel departamental, la DOM registra más de 50 proyectos, entre ellos los parques completamente renovados en Ciudad Barrios y Comacarán, un sistema de agua potable en ejecución en Lolotique y un polideportivo en Carolina.

