Diputado de ARENA, Emilio Corea, recibía pago como asesor de publicidad de CEL durante el gobierno Sánchez Cerén

Documentos en poder de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), comprueban que el ahora diputado Emilio Corea, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), tenía un contrato como asesor de publicidad de dicha institución en el 2015, durante la gestión del presidente efemelenista Salvador Sánchez Cerén.

Corea, que es legislador en el actual periodo del partido de derecha, también preside la Comisión Especial para la investigación de acoso que están sufriendo periodistas, creada en la Asamblea; sin embargo, hace cinco años, ejerciendo como comunicador de un medio de la empresa privada, recibió dinero del erario público y no está documentada su labor.

“Aparecía que daba asesoría como publicidad, no puedo entregar informes, solo la planilla, (porque) nunca encontré qué hacía, no tengo idea, no hay informe, no lo hemos encontrado”, dijo el presidente de CEL, Daniel Álvarez en una entrevista matutina

Álvarez lamentó la situación y la contrastó con el papel de Corea en el contexto actual, en el que encabeza la comisión que investiga ataques a la prensa cuando a él, “un gobierno del Frente le pagaba cuando era periodista”.

Destacó que es imposible saber qué hacía porque dado su contrato como “asesor” no marcaba “ni hay registro de que llegaba a trabajar”.

Criticó que, por pagarle a Corea, y gastar en asesorías legales por hasta $250 mil a otras personas, se dejó de invertir en la eficiencia de las centrales hidroeléctricas y de invertir en mejorar las condiciones de los trabajadores involucrados en el proyecto de la Presa El Chaparral.

De acuerdo a Álvarez, en la gestión actual, eso ya no existe y el dinero se ha redirigido para lo realmente necesario en CEL.