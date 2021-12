Defensoría del Consumidor confirma que el 82 % de los salvadoreños celebrará Navidad

Este sábado 18 de diciembre, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, presentó los resultados de la encuesta: «Tendencias de consumo de los salvadoreños en la Navidad 2021», el cual revela las preferencias y hábitos de los consumidores durante esta temporada navideña.

«Esta encuesta la realizamos para identificar las preferencias y hábitos de consumo. La realizamos a través de medios electrónicos. Con un alcance de 352 personas», explicó Ricardo Salazar, quien continúo detallando que:

«Según la encuesta, el 82 % celebrará Navidad. De este porcentaje, seis de cada diez lo harán en casa, uno de cada cuatro en casa de familiares y 5 % en casa de amigos», especificó.

De igual forma, dicha encuesta de consumo reveló que el 37 % de los salvadoreños no celebrará la Navidad porque prefiere ahorrar económicamente, el 31 % porque no tiene dinero, el 27 % no lo celebra, otro 27 % lo considera una fecha comercial y un 18 % por razones religiosas, de acuerdo al presidente de la Defensoría de Consumidor.

Respecto a los resultados obtenidos, para conocer los hábitos de consumo, las autoridades consultaron a los salvadoreños: ¿En qué invertirán su dinero? Y en respuesta obtuvieron que: el 54 % prefiere comprar ropa, un 41 % calzado, un 30 % juguetes, un 27 % tecnologías y 26 % accesorios.

«Un 50 % comprará en centros comerciales, el 32 % en supermercados, un 30 % en almacenes por departamento, 20 % en tiendas en línea y 14 % en mercados municipales», expresó el presidente de la Defensoría del Consumidor.

Por otra parte, el top cinco de los alimentos de mayor consumo para Navidad y fin de año, indicó que el 33 % prefiere pavo, el 24 % pollo, el 25 % es decir, uno de cada cuatro salvadoreños, prefieren la gallina india, el 20 % tamales y el 17 % lomo de res.