De seis disparos matan a joven de 17 años frente a la Universidad Luterana, en San Salvador

Una familia inició este fin de semana a sacar su pertenencias de la vivienda que habitaban, en el final de la calle Margarita, colonia Santa Rosa 2, en el municipio de Mejicanos, en el departamento de San Salvador.

Según denunciaron, la familia tomó la decisión de huir del lugar luego que un grupo de ocho pandilleros intentaran secuestrar a su hija de 12 años, un altercado que terminó en disparos e intento de asesinato de todos los miembros de la familia.

“A mi esposo lo ultrajaron, porque querían que les diera a la niña, aquí esos pasan con muchachos, niñas, niños, para matarlos, no les importa, me pedían a mi esposo, a mi niña, a mi hijo para matarlos y yo les decía que se habían equivocado, que nosotros no damos problemas, pero por toda la situación de inseguridad uno no puede irse para cualquier lado”, detalló un poco alterada por toda la situación la madre de familia, en la declaración que dio a Salvador Sagastizado, periodista de Interdiario, un periódico digital.

La misma fuente aseguró que este domingo, para que la familia pudiera salir de la colonia sin ser asesinados, “una pareja de policías les dio seguridad”, ya que aseguran que el día del intento de secuestro de la niña la familia tuvo que huir porque los pandilleros comenzaron a dispararles.

La víctima relató que pandilleros comenzaron a dispararles, tuvieron que correr e incluso tuvieron que tirarse a un barranco para no ser alcanzados por las balas, y fue ahí donde llamaron a las autoridades. Pese a eso, aseguran que los agentes “no les hicieron nada (a los pandilleros)”, le impidieron hablar con los medios de comunicación y confirmó que “la misma policía tiene vínculos con pandillas”.

La familia aseguró que a pesar que las autoridades “les tomaron la denuncia” no se sienten protegidos y ahora buscan otro lugar donde puedan estar seguros, a pesar que temen “ser encontrados”, dijo la madre de la familia.