CSJ confirma abandono de la acusación por el abogado de canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti contra Enrique Rais

De acuerdo a resolución judicial, una Cámara de lo Penal de San Salvador, le dio la razón al Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, confirmando que el abogado René Alberto Medrano que actúa en representación de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, abandonó la querella –facultad de acusar– contra el empresario Enrique Rais, por negligencia al no haber presentado la Acusación en tiempo y por carecer de pruebas para hacer imputaciones contra Rais.

En la decisión emitida por un Tribunal Colegiado, se lee entre sus fundamentos lo siguiente: “Si ha existido una decisión que ha declarado abandonada la querella ha sido única y exclusivamente por la ausencia de una actuación diligente y profesional de parte del licenciado René Alberto Medrano en la defensa de los intereses de sus representados”

Dentro de los antecedentes del citado caso, se encuentra según uno de los abogados defensores que participa en el proceso penal, que se trata de una investigación que inició oficiosamente en octubre del año 2017, el Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía, Wil Walter Ruiz Ponce (primo hermano del Ex Fiscal General Douglas Meléndez); basada en unas escuchas telefónicas en las que no existía autorización judicial para intervenir comunicaciones de Enrique Rais y que están siendo utilizados según el citado abogado, también de forma ilegal para realizar imputaciones penales en contra de otras personas, entre ellos el Ex Fiscal General Luis Martínez y el Ex Director de la oficina de intereses del Estado de la FGR, Julio Arriaza, ante el Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador.

El otro fundamento probatorio para que Wil Walter Ruiz y sus fiscales auxiliares fabricaran el caso contra el empresario, fue el uso de un supuesto testigo protegido nominado con clave GRECIA, que aparece unos minutos antes identificado con otra clave y brindando una declaración totalmente contradictoria en otro proceso penal donde también se hacen acusaciones contra Rais. De acuerdo el abogado consultado, durante la realización de la audiencia inicial de este caso, se comprobó al Juez 8º de Paz de San Salvador, que no se trataba de un testigo espontáneo, sino que era un testigo con criterio de oportunidad, información que fue ocultada por los agentes fiscales que participaron en la audiencia hasta que no tuvieron más opción que aceptar ante el juez que se trataba de un criteriado. A la fecha, destaca el profesional del derecho, ni siquiera se ha informado a la defensa qué Juez fue el encargado de darle el criterio de oportunidad, ni se conoce el acta de autorización del criterio, lo cual es una ilegalidad total y puede acarrear responsabilidades administrativas y penales para el Juez que haya procedido en contra de la ley.

En la tramitación del proceso se dirimió inclusive un conflicto de competencia por la Corte Plena, en el que se ratificó que el caso no contiene elementos de crimen organizado, como falsamente siempre quiso incidir ante las autoridades judiciales el Ex Fiscal Meléndez, devolviéndose el expediente al Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador dándole la razón y confirmando su competencia para concocer de la causa penal. Al recibir nuevamente el caso la mencionada autoridad judicial y verificar los plazos, comprobó que el abogado René Alberto Medrano, no había formulado acusación contra Enrique Rais, por lo que declaró “abandona la querella”, lo cual significa que Medrano ya no puede formular cargos contra el empresario, ni hacer ninguna reclamación de tipo legal o patrimonial en su contra en representación de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.

Para el abogado entrevistado, se trata de un hecho sumamente importante, que a su vez reafirma que detrás de las falsas acusaciones contra Enrique Rais, han existido muchos intereses para afectarlo; pues el presupuesto de la acusación consiste en que supuestamente Rais afectó a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por medio de la alteración de unos peritajes, cuando en la realidad el abogado René Alberto Medrano, que representa a los dos extranjeros ni siquiera presentó acusación ni prueba alguna de los presuntos hechos. Es más el Tribunal le advierte de su negligencia y de un mal proceder profesional para litigar haciendo señalamientos infundados.

También el abogado defensor, consideró que la FGR debe hacer una valoración de sus actuaciones, ya que con esta acciones promovidas sin fundamento, como la ejercida contra el empresario Enrique Rais no sólo se malgastan recursos del sistema de justicia cuyo curso por distintas instancias judiciales lleva aproximadamente 18 meses; pero que además impactan injusta e ilegalmente sobre los derechos fundamentales del acusado en mención, que se ve sometido al riesgo inclusive de ser sometido a una detención arbitraria y a un juicio injusto sin todas las garantías de la ley. Esto según el defensor particular, se ve concretizado en este caso, cuando se revisa que la fiscalīa se ocupó de “acusar por acusar” al presentar una acusación sin una sola prueba y siendo una copia exacta del requerimiento fiscal, lo que demuestra una inactividad total del órgano perseguidor del delito, que sin embargo sigue manteniendo a Rais en calidad de acusado.

Los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, han sido declarados rebeldes con orden de detención internacional en un proceso penal donde la víctima es Enrique Rais, por los delitos de Extorsión y Apropiación o Retención Indebida. Donde se encuentran acusados de realizar actos encaminados a minar la voluntad de Rais, para obtener beneficios injustos de carácter patrimonial. Durante la administración a cargo del Ex Fiscal General Douglas Meléndez, los casos promovidos en contra de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, se resolvieron favorablemente por medio de Sobreseimientos Definitivos solicitados por los fiscales auxiliares; mientras que en otros, como en el particular se les dio una calidad de víctimas a pesar de no haber realizado ninguna actividad o solicitud ante Fiscalía para que se les diese tal acreditación y que finalmente con el abandono de la Querella por parte de René Alberto Medrano se comprueba que nunca existió razón alguna para ejercer una acción penal contra Enrique Rais.

Finalmente, el abogado consultado, hizo un llamado al Señor Fiscal General, para que fiel a sus compromisos con el cumplimiento de la Constitución y demás leyes, exija a cada jefatura y fiscal dentro de la institución que actúen conforme al derecho y al debido proceso, de manera que no realicen acusaciones infundadas, basadas en prejuicios o ilegalidades por instrucciones de sus superiores.