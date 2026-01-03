Cielo despejado y bajas probabilidades de lluvia en El Salvador

El periodo para modificar la dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI), con fines electorales, terminará en aproximadamente dos meses; es decir, el 27 de febrero próximo.

De acuerdo con el calendario de actividades publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), todos los ciudadanos salvadoreños, tanto en el territorio nacional como en el exterior, que deseen actualizar su dirección de residencia en el DUI podrán hacerlo en este periodo.

«Recuerda que tienes hasta el 27 de febrero de 2026 para modificarla en tu duicentro, consulado o centro de servicios del RNPN», informó el TSE en redes sociales.

En el país, actualizar la dirección en el documento personal permite a la ciudadanía emitir el sufragio en los centros de votación cercanos a su lugar de residencia.

Para los salvadoreños en el exterior, dicha modificación les permitirá emitir en febrero de 2027 su voto de manera remota a través de internet. Esta metodología para la diáspora se estableció mediante la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) ha dispuesto de los consulados y centros de servicio en el extranjero para que los salvadoreños puedan hacer la modificación respectiva.

A partir del próximo lunes 5, los duicentros a escala nacional y los centros de servicio del RNPN reanudarán labores, detalló la institución.

Ante el inicio del año preelectoral, autoridades del RNPN también informaron que se desarrollará una renovación masiva del documento, esto debido al vencimiento de una de las generaciones anteriores del DUI.

Según declaraciones previas del presidente del RNPN, Fernando Velasco, tres duicentros serán habilitados para atender la demanda.

Para mediados de este año la institución proyecta tener 20 oficinas de impresión de DUI a escala mundial, para facilitar la obtención del documento.

Actualmente, el RNPN tiene 24 oficinas en el exterior, 18 están en Estados Unidos. Algunas tienen servicio de impresión, para el resto está en proyección.

