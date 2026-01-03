Internacionales
Trump afirma que EUA capturó a Maduro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 3 de enero por la madrugada que Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, ha sido capturado tras un «ataque a gran escala» de EUA dentro de territorio venezolano.
Trump, además, había ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.
Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado.
Fox News también confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.
Otros medios estadounidense al principio solo indicaban que Washington estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se trataran de ataques ordenados por la Casa Blanca.
Soldados custodian la zona aledaña al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Venezuela. Foto: AP
Gobierno de Maduro denuncia «gravísima agresión militar» de EUA contra Venezuela y declara estado de conmoción exterior
El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una «gravísima agresión militar» estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó «el despligeue del comando para la defensa integral de la nación».
Por su lado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó la «profunda preocupación» de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela por «la consecuente escalada de tensión en la región».
Por su parte, la Fuerza Aérea de EUA emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela.
La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos prohibió a los aviones comerciales estadounidenses operar a cualquier altitud sobre el espacio aéreo de Venezuela, al alegar riesgos para la seguridad derivados de actividad militar en curso en el país sudamericano.
El aviso, conocido como NOTAM, entró en vigor a las 2:00 a.m. del sábado, hora local de Venezuela, y tendrá una vigencia de 23 horas.
En el documento, la autoridad aeronáutica estadounidense no especifica qué fuerzas militares estarían involucradas en las operaciones que motivaron la restricción.
Tensión en Venezuela la dictadura de Maduro declaró el estado de emergencia
Una serie de potentes explosiones sacudió diversos sectores de la ciudad de Caracas durante la madrugada de este sábado, dejando a gran parte de la población sumida en la oscuridad tras reportarse cortes masivos de energía eléctrica. Los estallidos, que se escucharon de forma sucesiva, generaron una situación de pánico generalizado entre los residentes, quienes informaron que las detonaciones impactaron en zonas cercanas a instalaciones estratégicas y bases militares. Al mismo tiempo, el suministro eléctrico falló en varias parroquias de la capital, dificultando la comunicación y el acceso a información oficial en un momento de extrema incertidumbre sobre el origen de estos ataques.
Diversos reportes ciudadanos a través de redes sociales indican que las detonaciones fueron acompañadas por el sobrevuelo de aeronaves no identificadas, lo que ha elevado el nivel de alerta en todo el país. Equipos de emergencia han intentado desplegarse en las áreas afectadas, aunque la falta de visibilidad por los apagones y la restricción de movilidad en las arterias principales complican las labores de verificación de daños. Mientras el gobierno venezolano mantiene un silencio hermético sobre los responsables, la comunidad internacional observa con preocupación la escalada de violencia en el corazón de la nación caribeña. Se recomienda a los ciudadanos permanecer resguardados ante el riesgo de nuevos incidentes.
Fuerte temblor en México siembra el pánico en la mañana de este viernes 2 de enero
Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes 2 de enero en México, reportó el Servicio Sismológico Nacional.
El temblor fue percibido en varios puntos de la capital del país y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero, informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.
La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de «daños graves» ni en Ciudad de México ni en Guerrero.
Celebración por año nuevo termina en tragedia; decenas de personas murieron
Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sureste del país, ha causado varias decenas de muertos y más de un centenar de heridos.
El incendio sucedió tras varias explosiones pasadas la 1:30 de la madrugada en plena celebración de Año Nuevo que tuvo lugar en el bar de la estación de esquí.
Una fotografía difundida por medios locales muestra grandes botellas de champán con bengalas encendidas en el interior del establecimiento.
Y la imagen expone cómo las chispas alcanzaron el techo, que estaba cubierto de plásticos altamente inflamables.
La magnitud del incidente fue tal que el propio presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el incendio como “una de las peores tragedias” en la historia del país.
“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía en una conferencia de prensa junto al mandatario.