Trump afirma que EUA capturó a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 3 de enero por la madrugada que Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, ha sido capturado tras un «ataque a gran escala» de EUA dentro de territorio venezolano.

Trump, además, había ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado.

Fox News también confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

Otros medios estadounidense al principio solo indicaban que Washington estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se trataran de ataques ordenados por la Casa Blanca.

Soldados custodian la zona aledaña al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Venezuela. Foto: AP

Gobierno de Maduro denuncia «gravísima agresión militar» de EUA contra Venezuela y declara estado de conmoción exterior

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una «gravísima agresión militar» estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó «el despligeue del comando para la defensa integral de la nación».

Por su lado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó la «profunda preocupación» de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela por «la consecuente escalada de tensión en la región».

Por su parte, la Fuerza Aérea de EUA emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos prohibió a los aviones comerciales estadounidenses operar a cualquier altitud sobre el espacio aéreo de Venezuela, al alegar riesgos para la seguridad derivados de actividad militar en curso en el país sudamericano.

El aviso, conocido como NOTAM, entró en vigor a las 2:00 a.m. del sábado, hora local de Venezuela, y tendrá una vigencia de 23 horas.

En el documento, la autoridad aeronáutica estadounidense no especifica qué fuerzas militares estarían involucradas en las operaciones que motivaron la restricción.

