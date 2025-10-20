Nacionales
Capturan en La Paz a hombre que agredió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un hombre identificado como Luis David Chávez agredió a golpes a su compañera de vida, una mujer de 25 años, en San Rafael Obrajuelo, La Paz Este.
El incidente ocurrió mientras la pareja compartía bebidas alcohólicas junto a unos conocidos. La víctima fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.
Chávez será remitido a las autoridades judiciales por el delito de lesiones.
Nacionales
Estudiante resulta lesionada tras ser atropellada por motocicleta cerca del INFRAMEN
Una joven estudiante sufrió múltiples lesiones luego de ser atropellada por una motocicleta mientras intentaba cruzar la calle cerca del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), sobre la 20 avenida norte y 35 calle oriente, en San Salvador.
Según los primeros reportes, el conductor de la motocicleta también resultó lesionado al perder el control del vehículo tras el impacto.
Ambos fueron atendidos por equipos de emergencia en el lugar y posteriormente trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica.
Nacionales
Suspenderán servicio de agua en el Puerto de La Libertad por trabajos de mejora
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que desde las 6:00 p.m. de este lunes hasta las 4:00 a.m. del martes 21, se suspenderá el servicio de agua en el Puerto de La Libertad debido a trabajos de mejora en la zona.
El Ministerio de Obras Públicas activó un plan de contingencia con camiones cisterna para garantizar el abastecimiento durante la interrupción del servicio.
Asimismo, las autoridades implementarán un dispositivo de gestión vehicular en el sector para regular el tránsito mientras se realizan los trabajos.
Nacionales
Detienen a dos personas por agredir a un hombre con un corvo en una cantina
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de José María López y María del Carmen Quevedo, señalados de lesionar a un hombre con un corvo, provocándole golpes y heridas en la cabeza.
El incidente ocurrió la tarde del miércoles en una cantina de la colonia Santa Clara 1, en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán Sur, luego de que los detenidos sostuvieran una discusión con la víctima.
La persona agredida fue trasladada a un centro hospitalario donde recibe atención médica. Los capturados serán remitidos a las autoridades judiciales por el delito de lesiones.