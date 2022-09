Capturan al «Mala Cara», encargado de movilizar drogas para pandillas

Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia

Como resultado de las buenas relaciones entabladas entre el Gobierno del Presidente Nayib Bukele y la empresa privada, 4,200 madres solteras fueron contratadas en diferentes empleos formales en el departamento de San Salvador, con la mediación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, verificó esta histórica firma de convenios laborales con empresas de diferentes sectores productivos, especialmente industria, comercio y servicios, que abrieron esa cantidad de opciones de puestos de empleos para que las mujeres puedan sacar adelante a sus hijos y mejorar su calidad de vida.

“Han firmado contratos laborales 4,200 madres solteras en el departamento de San Salvador; cada una de ellas es jefe de hogar, hoy podrán sacar adelante a su familia con un empleo digno y decente. Bendición poder ayudar”, dijo el funcionario.

Con esta nueva firma de contratos laborales suman más de 8,200 las madres solteras que han sido colocadas en diferentes empleos formales desde agosto a la fecha en cinco departamentos.

En Santa Ana fueron colocadas más de 2,700, en La Unión y San Miguel se contrataron 700, en Cuscatlán 600 más y 4,200 en San Salvador, según los registros del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

La firma de contratos de empleo es una muestra irrefutable del trabajo incansable que lleva a cabo el Gobierno del Presidente Bukele para mejorar el bienestar de las familias de menores ingresos, especialmente de las madres solteras, históricamente marginadas y excluidas de estas oportunidades laborales.

Por su parte el empresario José Meléndez agradeció al Gobierno del Presidente Nayib Bukele por darle la oportunidad de contribuir a llevar una luz de esperanza para las madres solteras.

Vanessa Díaz, una beneficiada, agradeció la gestión del ministro Castro y a las empresas que le dieron la oportunidad de comenzar a trabajar. “Gracias a Dios tuve la oportunidad de quedar, después de tantos intentos; al final sí se me dio la oportunidad y estoy bastante agradecida, porque una de mamá es sustento de la familia. No tengo palabras, me siento feliz con este trabajo”.