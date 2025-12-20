Nacionales
Capturan a pandillero con porciones de marihuana en Apopa
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto vinculado a grupos de pandillas mientras movilizaba porciones de droga, informaron autoridades este sábado.
El detenido fue identificado como Rudy Alexander Rojas Siliézar, de 20 años, miembro de la pandilla 18R con grado de homeboy, y fue interceptado por elementos de las Fuerzas Especiales de la PNC.
La detención se realizó en la urbanización Valle Verde, en Apopa, San Salvador.
Durante el procedimiento, se le incautaron cuatro porciones de marihuana. La PNC indicó que el detenido será remitido a los tribunales por los delitos de agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas.
Nacionales
PNC captura a sujeto que hurtó un arma en gasolinera de La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el pasado viernes en el departamento de La Libertad a un hombre acusado de hurtar un arma de fuego en una gasolinera. El detenido fue identificado como José Mario Castro Membreño, quien trabajaba como vigilante en el establecimiento donde ocurrió el hurto.
La captura se efectuó durante un operativo a bordo de un bus de la ruta 102, a la altura del kilómetro 33 de la carretera Litoral, en La Libertad Costa. De acuerdo con las investigaciones policiales, el arma hurtada, un revólver, habría sido vendida por $100 en un sector del departamento de Chalatenango. La PNC indicó que continúa la búsqueda del arma.
La institución también informó que el detenido cuenta con una orden de captura vigente por el delito de robo.
Principal
Visitantes extranjeros abarrotan aeropuerto internacional
El Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” se ha convertido en escenario de emotivos reencuentros, donde amigos y familiares esperan con alegría a quienes regresan al país para compartir las fiestas de Navidad y fin de año.
En medio de abrazos y muestras de emoción, más compatriotas retornan para reencontrarse con sus seres queridos, reflejando el creciente vínculo de los salvadoreños dentro y fuera del territorio nacional.
Los viajeros que arriban al país destacan la transformación histórica que vive El Salvador, subrayando que la seguridad y la estabilidad se han consolidado como pilares fundamentales del desarrollo.
Este nuevo contexto ha permitido que el país se proyecte como un destino seguro, conectado y cercano para su diáspora
Nacionales
Cielo mayormente despejado y ambiente muy cálido durante el día
Durante la mañana, el cielo estará despejado. En horas de la tarde, la nubosidad variará, con cielo entre despejado y poco nublado. Por la noche, se espera cielo parcialmente nublado al inicio y despejado posteriormente.
El viento variará entre 9 y 18 km/h, con ráfagas ocasionales que podrían superar los 35 km/h en zonas altas de occidente y oriente.
Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada. No se prevén lluvias.