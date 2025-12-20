Visitantes extranjeros abarrotan aeropuerto internacional

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el pasado viernes en el departamento de La Libertad a un hombre acusado de hurtar un arma de fuego en una gasolinera. El detenido fue identificado como José Mario Castro Membreño, quien trabajaba como vigilante en el establecimiento donde ocurrió el hurto.

La captura se efectuó durante un operativo a bordo de un bus de la ruta 102, a la altura del kilómetro 33 de la carretera Litoral, en La Libertad Costa. De acuerdo con las investigaciones policiales, el arma hurtada, un revólver, habría sido vendida por $100 en un sector del departamento de Chalatenango. La PNC indicó que continúa la búsqueda del arma.

La institución también informó que el detenido cuenta con una orden de captura vigente por el delito de robo.

