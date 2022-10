Capturan a dueño del pitbull por negligencia y tenencia irresponsable al permitir que matara a otro canino

La noche del miércoles, el presidente de la República, Nayib Bukele, condecoró con la Orden Nacional José Matías Delgado en el grado «Gran Cruz Placa de Plata» al nuncio apostólico, monseñor Santo Rocco Gangemi, por los servicios que brindó al país durante más de cuatro años.

Las voces de los miembros del coro de Los Heraldos del Evangelio acompañaron la ceremonia desarrollada en Casa Presidencial.

El mandatario mencionó que “este es un día para honrar a monseñor Santo Gangemi, pero a la vez es un día triste porque marca su partida. Como ustedes saben, monseñor nos ha acompañado durante mucho tiempo en nuestro país y ha sido una fuerza de sabiduría para nosotros”.

“Es importante que a medida que el mundo va hacia diferentes crisis, debemos acercarnos a Dios y acercarnos más a nuestros valores y principios para alcanzar el camino correcto, independientemente de las religiones”, enfatizó el presidente Bukele durante la ceremonia.

Por su parte, monseñor Santo Rocco Gangemi agradeció al presidente por la atención que ha tenido no solo con él sino con la iglesia misma. «Señor presidente, quiero decir una sola frase que busca reunir en sí misma todos los sentimientos de este momento: muchas gracias. Por tanta atención que ha tenido, no solo con mi persona, sino con la iglesia y la Santa Sede», dijo.

Asimismo, el nuncio apostólico recalcó que “recibir una condecoración es siempre un gran honor. Me recordará con orgullo lo que he vivido en El Salvador y que me sentí como un hijo suyo. Que Dios poderoso siempre bendiga a El Salvador”.

La Orden Nacional José Matías Delgado en el grado “Gran Cruz Placa de Plata” es el máximo reconocimiento que El Salvador confiere a los diplomáticos acreditados en el país, destacando la labor realizada durante el tiempo de su misión.

Mons. Gangemi sirvió como nuncio apostólico en El Salvador desde mayo de 2018 y en septiembre pasado fue nombrado por el Papa Francisco como sumo representante diplomático de la Santa Sede en Serbia, por lo que sus labores en el país han concluido.