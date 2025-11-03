Nacionales
Camión cargado con maíz vuelca en la carretera Longitudinal del Norte
Un accidente de tránsito fue reportado este mediodía sobre la carretera Longitudinal del Norte, en el sentido que conduce hacia el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango.
De acuerdo con los primeros informes, un camión que transportaba sacos con maíz volcó sobre la vía, dejando parte del cargamento esparcido y bloqueando uno de los carriles.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se desplazaron al lugar para regular el tráfico vehicular y garantizar la seguridad en la zona. Hasta el momento, no se registran personas lesionadas de gravedad, y las causas del accidente continúan bajo investigación.
Nacionales
Ministerio de Trabajo implementa entrevistas en línea dentro del Programa Lunes de Empleo
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció la implementación de entrevistas virtuales como parte del Programa Lunes de Empleo, ante el incremento constante de empresas participantes y la limitación de espacio físico para atender la alta demanda.
Según explicó el funcionario, esta nueva modalidad digital permitirá agilizar los procesos de contratación y facilitar el acceso a oportunidades laborales a más salvadoreños, sin necesidad de desplazamientos ni largas esperas.
Castro subrayó que la transformación digital del programa busca asegurar que ningún aspirante quede excluido por razones logísticas.
El Programa Lunes de Empleo se consolida así como una de las iniciativas más efectivas para promover el empleo digno y formal en El Salvador, al conectar directamente a trabajadores con empresas de diversos sectores productivos.
Nacionales
Incrementan los siniestros viales en El Salvador; motociclistas encabezan las estadísticas en 2025
Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial revelan un incremento en los accidentes de tránsito registrados este año en el país.
Entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2025, 3,703 motociclistas se han visto involucrados en percances viales, lo que representa un aumento del 19 % respecto al mismo período de 2024, cuando se reportaron 3,110 casos.
De forma general, entre el 1 de enero y el 2 de noviembre de 2025, El Salvador ha registrado 18,198 siniestros viales, frente a los 16,757 contabilizados el año pasado en ese mismo lapso, evidenciando un incremento en la siniestralidad vial a nivel nacional.
Nacionales
Motociclista muere tras impactar contra un árbol en Soyapango
Un motociclista perdió la vida la madrugada del lunes luego de sufrir un accidente sobre la calle Antigua al Matazano, en el municipio de Soyapango.
De acuerdo con reportes de Cruz Verde Salvadoreña, el conductor perdió el control de la motocicleta y se estrelló contra un árbol a la orilla de la vía. Cuando los socorristas llegaron al lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales.
Su acompañante resultó lesionado, pero abandonó el sitio antes de que llegaran las autoridades y los equipos de emergencia, por lo que no fue localizado en la zona.
El percance ocurrió en las cercanías del centro judicial de Soyapango. Según los rescatistas, el fuerte impacto provocó lesiones graves que le ocasionaron la muerte de inmediato al motociclista.
