Nacionales
ANDA avanza en el fortalecimiento de la infraestructura del Sistema Zona Norte
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) avanza en las obras de adecuación en cruces de quebradas que abastecen con agua potable al 30 % de la población del Gran San Salvador, incluyendo sectores de Santa Tecla, colonia Escalón, colonia San Benito, bulevar Los Próceres, así como zonas de Miralvalle y Mejicanos.
Actualmente, las cuadrillas realizan trabajos de colado de concreto en la base del canal de la Q28, donde se encuentra una de las tuberías de gran diámetro del Sistema Zona Norte.
Estas labores forman parte del proyecto «Obras de adecuación en cruces de quebradas en línea de impulsión, desde la Estación de Bombeo Central a Estación de Bombeo San Ramón», cuyo objetivo es fortalecer y proteger la infraestructura existente en los pasos de quebrada de este importante sistema.
Las intervenciones corresponden a una línea de impulsión de aproximadamente 5.65 kilómetros, que atraviesa quebradas, taludes y otros sectores, donde la infraestructura se encuentra expuesta a diferentes condiciones que pueden afectar su estabilidad.
Nacionales
315 personas han fallecido atropelladas en El Salvador este año
Ariana Valeria Henríquez, de 19 años, estudiante de Psicología de la Universidad de El Salvador (UES), murió atropellada el 28 de mayo de 2026, cuando intentaba abordar un bus de la ruta 1 en la avenida Don Bosco, contiguo a la UES.
De acuerdo con la información proporcionada, la joven sufrió un desequilibrio mientras intentaba subir a la unidad. El conductor del autobús aceleró antes de que Henríquez lograra abordar y, durante la marcha, la unidad la atropelló con las llantas delanteras.
Henríquez forma parte de las 315 personas que han fallecido tras ser arrolladas por unidades de transporte entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 2026, según estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi). En ese mismo periodo también murieron 23 ciclistas y 433 motociclistas en accidentes viales.
El conductor de la ruta 1 involucrado en el hecho fue detenido y acusado por el delito de homicidio culposo, por lo que deberá responder ante las autoridades por lo ocurrido.
Durante 2025, un total de 499 personas murieron tras ser atropelladas. Entre las causas de estos hechos se encuentran la excesiva velocidad de las unidades de transporte, la distracción de los conductores, problemas mecánicos y la conducción en estado de ebriedad. No obstante, también se registran casos en los que existe responsabilidad atribuible a los peatones.
Según las cifras oficiales, durante 2025, en 60 casos de personas fallecidas tras ser atropelladas se determinó que la causa estuvo relacionada con imprudencia del peatón.
Los datos del Onasevi también indican que en 2024 murieron 507 personas atropelladas a nivel nacional, mientras que en 2023 se registraron 487 fallecidos. La cifra más alta se reportó en 2022, con 549 personas muertas tras ser atropelladas.
Responsabilidad del peatón
El Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial establece disposiciones tanto para los conductores como para los peatones.
El artículo 95 obliga a los ciudadanos a actuar con precaución y prohíbe bajar o subir pasajeros de vehículos en movimiento, así como viajar en estribos, portezuelas, capotas o parrillas.
La normativa también establece que los conductores del transporte colectivo deben respetar las paradas de buses en los lugares establecidos.
En las áreas urbanas, el artículo 96 señala que los peatones deben transitar únicamente por las aceras y cruzar por las zonas de seguridad. Cuando existan pasarelas, deben utilizarlas.
Para las zonas rurales, el artículo 97 establece que los peatones deben transitar por las calzadas de las carreteras y hacerlo por el lado izquierdo, según la dirección de su marcha.
Nacionales
Distracción al volante termina en accidente de tránsito en Santa Tecla
Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito registrado esta mañana en el distrito de Santa Tecla, La Libertad.
Según reportes ciudadanos, el percance ocurrió sobre el bulevar Sur, en dirección hacia el Puerto de La Libertad, antes de llegar al centro comercial Las Joyas.
Las autoridades no reportaron personas lesionadas a causa del accidente, únicamente daños materiales.
De momento, se desconocen las causas que provocaron la colisión. Sin embargo, no se descarta que la distracción al volante haya sido uno de los factores que originaron el percance.
Sucesos
“Nubes petateadas” llaman la atención en diferentes zonas de San Salvador
Una peculiar formación de nubes llamó la atención de los salvadoreños durante la mañana de este miércoles en diferentes sectores de San Salvador.
A través de redes sociales, algunos ciudadanos recordaron la creencia popular de que cuando las nubes presentan este tipo de apariencia podría registrarse un sismo.
Sin embargo, esta idea forma parte de las creencias populares y no existe evidencia científica que permita predecir un sismo a partir de la forma de las nubes.
La particular apariencia del cielo no pasó desapercibida y varios ciudadanos comenzaron a compartir fotografías en redes sociales.