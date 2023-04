VIDEO | Una tormenta arrasa un campamento de damnificados del terremoto en Turquía

Una mujer que llevaba dos migrantes ilegales en su automóvil intentó coquetear con un policía para intentar evitar su arresto. El incidente ocurrió la semana pasada en Texas (EE.UU.) y quedó registrado por la cámara corporal del oficial. El video fue revelado este lunes por el teniente Christopher Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de Texas.

Dos agentes detuvieron el vehículo de Lidia Elizabeth Badillo en la noche del 12 de abril en una parada de tráfico en el condado de Jim Hogg. Luego de conversar con ella y revisar su licencia de conducir, sospecharon que las dos personas que la acompañaban eran dos migrantes ilegales.

Mientras uno de los policías revisaba las licencias de conducir de las otras dos mujeres, Badillo sonrío y lo miró fijamente antes de decirle que tenía unos ojos bonitos y que era «muy guapo», según se observa en el video. El oficial no se distrajo con los halagos y logró descubrir que las licencias, supuestamente de Texas, eran falsas.

A @TxDPS Trooper in Jim Hogg County arrested a female driver for smuggling 2 female illegal immigrants from Guatemala to Falfurrias. The driver, an illegal immigrant from MX & LUPE member, admitted to picking up the females from a stash house in the #RGV. #OperationLoneStar pic.twitter.com/QgJGlyF0WG