VIDEO | Un ‘youtuber’ crea un Lamborghini de cartón, lo vende por más de 10.000 dólares y dona el dinero a un hospital para niños

David Jones, un popular ‘youtuber’ neozelandés, vendió durante una subasta benéfica el pasado martes un Lamborghini de cartón hecho por él mismo. Los 10.420 dólares recaudados serán donados al Starship Children’s Hospital, en Auckland, Nueva Zelanda, informan medios locales.

Jones compartió en su canal de YouTube un video en el que muestra el proceso de construcción de su ‘Cartonghini’, como lo llama cariñosamente. En el clip, que ya cuenta con más de un millón de visualizaciones, comenta que no podía permitirse comprar un Lamborghini y que “nadie le alquilaría un ‘Lambo’ a un joven de 22 años”, por lo que solo le quedaba la opción de “hacer uno él mismo”.

Jones diseñó su coche de cartón a partir de un modelo de papel en miniatura que encontró en línea. El ‘Cartonghini’ mide 1,65 metros de ancho y 3,78 metros de largo. Sin embargo, lo más sorprendente es que es posible conducirlo, como bien se aprecia en el video.

El ‘youtuber’ expresó su asombro por lo mucho que se había recaudado en la subasta, ya que esperaba venderlo por “unos 50 dólares, quizás”.

Jones también contó que estaba feliz de poder donar las ganancias al Starship Children’s Hospital, donde pasó un tiempo en tratamiento contra el cáncer cuando tenía 14 años.

“Fueron personas geniales y realmente me cuidaron, así que cuando decidí lo que iba a hacer, no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica” dijo el joven, quien, además, afirma tener muchas ideas para sus próximos proyectos.