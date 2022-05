VIDEO | Pareja de Florida fue perseguida por un oso mientras paseaban a su perro

Una pareja de Apopka, Florida, informó que hace poco tuvo un encuentro poco usual con un oso negro. La cámara del timbre de su casa captó la descontrolada carrera de ambos hacia la casa para escapar de las garras del animal.

“Sin advertencia. No hay tiempo para reaccionar. Inmediatamente, comenzó a correr hacia nosotros”, dijo Jason Smith.

Jason y su esposa Rachel Smith estaban dentro del jardín delantero con su perro cerca de las 9:30 de la noche. Antes de salir vieron si no había osos cerca y no vieron a ninguno cerca.

“No es raro. Todos hemos sido testigos de los osos durante los años que hemos vivido allí”, dijo Jason.

Sin embargo, las cosas no salieron como ellos se imaginaron cuando el oso negro salió repentinamente de un lado del vehículo de un vecino y fue directamente hacia ellos.

“Alcé mis brazos al aire y grité a todo pulmón. Estoy tratando de hacerme grande y aterrador, pero él no se detiene”, dijo Jason Smith.

Al entrar a la casa, el oso desapareció por un momento, pero luego regresó al porche delantero echando otro vistazo a la casa de las víctimas asustadas.

“Creemos que era un hombre más joven solo”, dijo Rachel Smith. “Estaba recogiendo la basura de mi vecino, lo descubrimos más tarde”.

Tras el incidente, los Smith dijeron que en los próximos días se quedarían en el patio trasero para evitar otro encuentro cercano con algún otro animal salvaje de la misma especie.

“Vamos a tener más iluminación en nuestro patio trasero. Es por eso que normalmente no dejamos salir al perro en el patio trasero por la noche”, dijo Jason.

WATCH: An Apopka couple ran for their lives after a bear charged at them then chased them back to their home. They say they were taking their dog, Prince, outside when this happened. After trying to scare the bear away, they decided to run and trusted Prince would run too. @WESH pic.twitter.com/YNUpv619Z0