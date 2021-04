VIDEO | Mujer de 55 años trata de estrangular y muerde a conductor de Uber en Florida

Un joven de 22 años murió baleado por un hombre que había estado con él adentro de una camioneta en Astoria (Queens); y también este fin de semana en el mismo condado una mujer recibió un disparo en un hotel cercano al aeropuerto JFK de Nueva York.

La víctima masculina recibió un balazo en la espalda mientras estaba en el asiento del conductor de un Range Rover cerca de la intersección de 41st Street y 30th Avenue en Astoria, alrededor de las 10:05 p.m. del domingo, según la policía. Un testigo le dijo a las autoridades que otro hombre que estaba dentro del automóvil salió, se dio la vuelta y disparó contra la víctima.

Una disputa provocó el tiroteo, dijeron las fuentes. Paramédicos llevaron al joven al Hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto. No se realizaron arrestos de inmediato y la policía no proporcionó una descripción del sospechoso ni identificó a la víctima, informó New York Post.

El día antes, la madrugada del sábado, una mujer de 23 años recibió un disparo en un hotel a unas dos millas del aeropuerto internacional John F. Kennedy en Queens.

La violencia se desarrolló alrededor de las 2:40 a.m. dentro del “JFK Inn” en South Conduit Avenue, donde un hombre le disparó a la joven en el estómago, dijo un portavoz de la policía de Nueva York. La víctima no identificada fue llevada al Hospital Jamaica en condición estable, dijeron las autoridades.