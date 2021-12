VIDEO | Matan a balazos a la actriz Tania Mendoza, conocida por la película ‘La Mera Reina del Sur’

La insólita prohibición del ingreso de un venezolano a un centro de salud, situado en una zona pudiente de Caracas, porque no tenía la vestimenta adecuada se hizo viral en las redes y desató una incontenible ola de comentarios y memes. El Ministerio Público ya abrió una investigación.

En su cuenta de Twitter, el comunicador Gabriel Balbás describió brevemente la situación que vivió cuando llegó a un módulo de atención médica de Salud Chacao, organismo adscrito a la Alcaldía de Chacao, una zona pudiente del estado Miranda, que forma parte de la Gran Caracas.

Balbás relató en su trino que al llegar a la sede de esa institución sanitaria en Los Palos Grandes, una urbanización de clase media residencial y comercial, le dijeron que no podía entrar al lugar porque tenía pantalones cortos, comúnmente llamados ‘shorts’ en Venezuela.

«¿De verdad? O sea, tengo una dolencia y me tengo que cuidar la vestimenta. ¡No me jodan! ¡Es atención médica, no una fiesta!», publicó.

Llego al módulo de Salud Chacao en Los Palos Grandes. Me dicen que no puedo entrar porque fui en shorts. De verdad?? O sea, tengo una dolencia y me tengo que cuidar la vestimenta. No me jodan! Es atención médica, no una fiesta!



😤😤🤡🤡 — Gabriel Balbás (@gabrielbalbas) December 13, 2021

Su tuit, que se hizo tendencia, generó reacciones de rechazo y comentarios sarcásticos sobre la forma en que debían ir vestidos los pacientes para poder ser atendidos.

Además, el titular del Ministerio Público venezolano, Tarek William Saab, publicó que se había designado un fiscal en materia de protección de los derechos humanos para investigar lo denunciado por el comunicador.

#DESIGNADO Fiscal 34 Nacional en materia de Protección de los DDHH, para investigar los hechos en donde personal de Salud Chacao #impidió la atención a un #paciente por su “forma de vestir” … LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 15, 2021

Posteriormente, Balbás aclaró en otras dos interacciones que finalmente fue atendido en otro centro sanitario y que el motivo de su urgencia médica se debió a que tenía una vía obstruida. Por ello, fue a preguntar a Salud Chacao si podían sustituirla. «Al no pasar el tratamiento, el dolor me estaba retorciendo», explicó. Además, agregó que como le dolía el abdomen, y el sitio quedaba a solo dos edificios de distancia, no pensó en ponerse un pantalón. «Andaba sport», escribió.

¿Qué respondió Salud Chacao?

En un hilo de tuits, el servicio sanitario del municipio, gobernado por el opositor Gustavo Duque, lamentó «la situación adversa» ocurrida y se comprometió a realizar una «investigación de los factores que pudieron influenciar lo sucedido, a fin de construir mecanismos para evitar que se repita».

A pesar de estas disculpas, en el comunicado se aclaró que el centro visitado por Balbás era «un ambulatorio destinado a ejecución de consultas externas especializadas» y que «la normativa para el ingreso a este tipo de recintos está ajustada a la prevención del contagio».

Según su respuesta, las personas que vayan a recibir atención y los trabajadores «deberán acceder con vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo», pero esta «regla es obviada» cuando hay «una emergencia o urgencia en donde se requiera asistencia de manera inmediata».

El Centro de Especialidades Los Palos Grandes, es un Ambulatorio destinado a ejecución de consultas externas especializadas. La normativa para el ingreso a este tipo de recintos está ajustada a la prevención del contagio https://t.co/dSeEEJ1wXF — Salud Chacao Oficial (@SaludChacao) December 14, 2021

Al respecto, Balbás criticó que el centro emitiese un comunicado sobre el incidente y no lo contactase de forma directa. «Al final el tema es la imagen por la polémica, no el caso puntual de lo que me pasó», afirmó. Del mismo modo, aseveró que ninguna autoridad local, como un concejal, se comunicó con él para conocer más detalles.

Saben cuántos de los concejales de Chacao – esos que hace 1 mes se la pasaban en campaña en la plaza "escuchando" a los vecinos – se comunicaron ayer conmigo, no?



Exacto! NINGUNO! — Gabriel Balbás (@gabrielbalbas) December 14, 2021

Avalancha de memes

La denuncia pública de Balbás causó que los usuarios volcaran en las redes una ola de memes, donde ironizaban sobre lo ocurrido a través de fotos de figuras públicas ataviadas de forma elegante para algún evento.

Entre los tuits se veía la imagen de Osmel Sousa un reconocido empresario de origen cubano que estuvo por décadas ligado al ámbito de los concursos de belleza en Venezuela cuando sufrió un desmayo en medio de un ensayo de baile para un programa televisivo llamado Nuestra belleza latina, donde actuaba como jurado.

Entrando a Salud Chacao porque primero muerto que sencillo 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/eDUN8r76Eo — Moshé (@Moshe2292) December 14, 2021

Los memes, que recibieron miles de likes, hacían alusión a la ropa que debería usar alguien que quisiera ser atendido en Salud Chacao y relacionaban lo ocurrido con el mundo de las pasarelas y el espectáculo.

Yo el día de mi boda // Yo para que me vean una apendicitis en Salud Chacao pic.twitter.com/ImSLaFTaNL — César Aramís (@CesarAramis) December 13, 2021

La cola de pacientes de Salud Chacao pic.twitter.com/I6QI5m1xMB — Marcel Rasquin (@MarcelRasquin) December 13, 2021

Otros internautas hicieron chistes con personajes de ficción, entre ellos Miranda Priestly (Meryl Streep) de la película El Diablo viste de Prada, la implacable directora de una revista de moda; Homero Simpson y Buzz Lightyear, de la cinta Toy Story.

Homero yendo a Salud Chacao. pic.twitter.com/56qGCiPlNo — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) December 13, 2021

Un usuario más agregó las fotos de unas rodillas cubiertas con tapabocas como respuesta sarcástica ante el argumento de Salud Chacao sobre la vestimenta adecuada para la prevención del contagio.