VIDEO | Balean a repartidor de comida china en El Bronx para quitarle $5 dólares y un celular

Dos ladrones armados golpearon, robaron y le dispararon a un repartidor de comida china en el vecindario “Crown Heights” de Brooklyn (NYC).

El Departamento de Policías de Nueva York (NYPD) en procura de los atacantes, que aunque dispararon no hirieron al trabajador. Los sospechosos se robaron la entrega de comida, un teléfono celular y $5 dólares, dijo la policía.

La víctima de 36 años bajaba las escaleras con una bolsa de comida en el edificio 501 Lefferts Avenue cerca de Lamont Court alrededor de las 9:20 p.m. del sábado, cuando los sospechosos se le acercaron y lo acorralaron, dijo la policía.

Uno de ellos lo amenazó apuntándole con un arma, pero no disparó en ese momento, según se puede ver en las imágenes publicadas el lunes. Luego la pareja golpeó a la víctima en la cara antes de arrebatarle los artículos, dijo la policía.

La valiente víctima persiguió a los ladrones fuera del edificio, lo que provocó que uno de ellos abriera fuego contra él. Milagrosamente el repartidor no fue alcanzado por las balas, pero sí sufrió golpes, aunque se negó a recibir atención médica en el lugar, detalló New York Post.

WANTED ROBBERY: On 5/7/22 @ 9:20 PM, inside 501 Lefferts Ave @NYPD71PCT two unidentified individuals displayed a firearm assaulted & removed property from the victim. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5AfKA pic.twitter.com/IwBVmezqAz