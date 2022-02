VIDEO + 18 AÑOS | Velorio termina en masacre de 17 personas por parte de un grupo armado en Michoacán

Un usuario de las redes sociales compartió un mensaje que se ha convertido en viral y que ha dado la vuelta al mundo.

El mensaje ha sido tan impactante que la red social donde fue publicado se ha visto obligado a retirarlo ante la inundación que comentarios que ha generado, provocando una gran indignación entre sus usuarios.

El periódico MARCA detalla que en el mensaje un hombre relata que su esposa sufre una enfermedad terminal y que morirá en pocos meses.

En la publicación, el hombre reconoce su amor por ella, plasma su intención de cuidarla hasta el último día y comparte el último deseo de su mujer: «Mi esposa moribunda me preguntó si me parecería bien si tuviera sexo con su ex por última vez».

«Recientemente me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener sexo con una pareja anterior suya. Por supuesto, me sorprendió y le pregunté por qué diablos quiere eso», escribió el hombre en la red social.

La reacción del hombre fue preguntarle a su mujer por qué quería volver a acostarse con su ex antes de morir, y la explicación de su esposa fue que «ella piensa que su amante más satisfactorio y más compatible físicamente fue su ex».

Debido a esto, el hombre afirmó que se encuentra en una encrucijada, pues la ama y está muriendo y le quisiera cumplir su último deseo, pero a la vez se siente mal y traicionado.

“No puedo tener esto sobre mi conciencia, pero realmente necesito decir algo al respecto y no tengo a nadie a quién pueda decírselo”, dijo el hombre. La publicación ha recibido miles de comentarios positivos y negativos.