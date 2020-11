Twitter volverá a verificar cuentas en 2021

Un nuevo caso de violencia y exceso de fuerza policial contra un hombre de color ha desatado críticas e indignación a nivel mundial.

Producto del hecho sucedido en Paris, Francia, ha llevado a la suspensión de cuatro agentes policiales, quienes propinaron una paliza a un productor musical “Michel”.

El incidente fue gravado por varias cámaras de seguridad a la entrada de un estudio de música. La denuncia fue interpuesta en la sede parisina de la Inspección General de la Policía Nacional.

“Fui llamado negro de mierda varias veces, mientras me veían a los ojos y me golpeaban”, dijo el productor musical “Michel”, a los medios de comunicación. El acta reveló que los policías llamaron la atención a Michel ya que éste no portaba y alegan que los forzó a ingresar al edificio.

En las imágenes se ve a tres agentes entrando en el estudio, mientras sujetan al hombre y después se les ve golpearle con una macana, hasta que termina cubriéndose la cara de los golpes. La escena duró 5 minutos. Un cuarto policía es acusado haber lanzado una granada lacrimógena dentro del estudio.

Por los golpes, la víctima ha recibido incapacidad por 6 días. Altos mandos de Francia piden castigo para los policías que participaron en la agresión.