Tres adolescentes de 13 años se graban torturando y quemando a un adulto mayor

Nasry Asfura fue juramentado este martes como presidente de Honduras y dirigió su primer mensaje oficial a la nación tras asumir el cargo.

Durante el acto, el empresario de 67 años aseguró que no fallará al país y llamó a iniciar una etapa de trabajo inmediato.

“Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien”, expresó Asfura en su discurso de investidura.

El mandatario agradeció al pueblo hondureño por la confianza depositada en las urnas.

Primer discurso presidencial con llamado a trabajar sin demora

En su mensaje, el presidente afirmó que el tiempo ya empezó a correr y pidió no perderlo. Subrayó que su gobierno debe enfocarse en resolver problemas reales de la población.

Asfura destacó la necesidad de trabajar con humildad y compromiso total.

Indicó que las soluciones deben llegar a todos los rincones del país.

Descentralización y trabajo con alcaldes

El presidente resaltó la importancia de la descentralización para la gobernanza. Anunció que trabajará con los 298 alcaldes del país, sin distinción de color político.

Señaló que la coordinación con los gobiernos municipales será clave para gobernar. Aseguró que demostrará su compromiso con este enfoque durante su gestión.

Reducción del Estado y eficiencia gubernamental

Asfura planteó la reducción del Estado como una medida para mejorar la eficiencia.

Explicó que el objetivo es dedicar los recursos públicos a resolver problemas prioritarios.

Indicó que la atención directa a la población será una prioridad del nuevo gobierno. Afirmó que la administración debe responder con resultados concretos.

Seguridad, salud y educación entre las prioridades

En materia de seguridad, el presidente afirmó que enfrentará la inseguridad de forma directa.Dijo que no hay dudas sobre su determinación en este tema.

Mencionó la atención de la mora quirúrgica y el abastecimiento de medicinas.

Sobre la educación, informó de la impresión de 10 millones de libros para más de 1.2 millones de estudiantes. Los textos estarán destinados a alumnos desde primer grado hasta undécimo.

El mandatario señaló que la educación es clave para el desarrollo del país.

Inversión, empleo y crecimiento económico

Asfura destacó la importancia de la inversión para generar empleo.

Agradeció a quienes respaldaron esa decisión y afirmó que Honduras necesita oportunidades.

Subrayó que el crecimiento debe traducirse en prosperidad para la población.

Oración y mensaje de fe en el inicio del mandato

Durante su primer discurso, Asfura incluyó una oración que ya había pronunciado como alcalde.

“Enséñame que perdonar es la grandeza del fuerte”, expresó el presidente.

Con este mensaje, reafirmó su fe y su compromiso desde el inicio de su gestión. El acto marcó el tono simbólico del nuevo gobierno.

Agradecimiento a consejeros electorales

El presidente agradeció a los consejeros que firmaron la declaratoria presidencial.

Reconoció su labor por lo que calificó como una lucha por la democracia.

