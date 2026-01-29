Internacionales
Masacre en campo de futbol. 11 muertos y 6 lesionados tras ataque armado en una cancha
La masacre ocurrida este fin de semana en Salamanca, Guanajuato, dejó como saldó 11 víctimas mortales y varios heridos, luego de que personas armadas irrumpieran en unos campos deportivos y dispararan más de 100 veces.
De acuerdo con los primeros informes, el terrible hecho tuvo lugar la tarde del domingo 25 de enero, cerca de las 18:00 horas, en inmediaciones de los Campos de las Cabañas, cuando sujetos armados, mismos que arribaron a la zona en al menos tres camionetas, dispararon en contra de los presentes y después huyeron con rumbo desconocido.
Testigos quienes sobrevivieron al ataque pidieron ayuda a los números de emergencia y a la zona acudieron policías y paramédicos quienes confirmaron que 10 de los heridos ya no contaban con vida. Más tarde, uno de los lesionados que fue trasladado a un hospital, falleció.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó que seis víctimas continúan en un hospital, y su estado de salud es reservado.
A través de redes sociales se filtraron diversas fotografías que muestran cómo quedaron los cuerpos de las personas que murieron tras la masacre en Salamanca.
¿Ya hay detenidos por la masacre en campos de fútbol en Salamanca?
Cabe destacar que hasta el momento, no se ha reportado la existencia de personas detenidas tras este atroz acto, por lo que ya han iniciado las investigaciones correspondientes.
Detienen al exvicepresidente de Panamá por acusaciones de enriquecimiento injustificado; alega inocencia y ser perseguido político
El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo Jaén, fue detenido este martes al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Carrizo arribó en un vuelo procedente de Guatemala, acompañado de su esposa.
Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) lo esperaban en la puerta de desembarque.
Orden de aprehensión
La Fiscalía Anticorrupción giró la orden de captura por el presunto delito de enriquecimiento injustificado contra la administración pública.
La investigación se centra en el periodo en que Carrizo ocupó la Vicepresidencia, entre 2019 y 2024.
La fiscal superior Adela Cedeño firmó el oficio correspondiente.
La medida se sustenta en una resolución emitida el 23 de enero de 2026, dentro del Sistema Penal Acusatorio.
Declaraciones de Carrizo tras su detención
Mientras era escoltado por unidades de la DIJ, Carrizo declaró brevemente ante la prensa.
“Soy completamente inocente. Esto es una persecución política”, afirmó el exvicepresidente.
Las autoridades lo condujeron a un vehículo oficial en el exterior del aeropuerto.
La aprehensión ocurrió minutos después de su ingreso al país.
Antecedentes del caso y medidas previas
La orden de detención se conoció públicamente un día antes de su ejecución.
En noviembre de 2025, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes de Carrizo.
El monto asegurado asciende a 1,313,818 dólares con 33 centavos.
La medida incluyó cuentas bancarias y propiedades bajo custodia de la Contraloría.
Entre los bancos afectados figuran Banco Nacional, Multibank, Prival y Banco General.
También se incluyeron vehículos registrados a nombre del exvicepresidente.
Intento de inmunidad y situación política
Carrizo fue señalado por intentar obtener inmunidad diplomática.
Buscó ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Finalmente, Carrizo no tomó obsesión del cargo.
Ese estatus le habría otorgado inmunidad ante procesos judiciales en Panamá.
Postura del exvicepresidente sobre la investigación
En la víscera de su detención, el exvicepresidente calificó como “lamentable” la filtración de información del caso.
Aseguró que conoció las medidas cuando ya eran públicas.
Carrizo manifestó su disposición a responder ante las autoridades.
Indicó que lo hará con “hechos reales y transparencia”, según declaraciones previas.
Proceso en curso
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las diligencias del caso.
El objetivo es esclarecer el origen del patrimonio investigado.
Las autoridades no han informado aún sobre la fecha de la audiencia correspondiente.
Nasry Asfura asume la Presidencia de Honduras y promete trabajo, descentralización y seguridad
Nasry Asfura fue juramentado este martes como presidente de Honduras y dirigió su primer mensaje oficial a la nación tras asumir el cargo.
Durante el acto, el empresario de 67 años aseguró que no fallará al país y llamó a iniciar una etapa de trabajo inmediato.
“Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien”, expresó Asfura en su discurso de investidura.
El mandatario agradeció al pueblo hondureño por la confianza depositada en las urnas.
Primer discurso presidencial con llamado a trabajar sin demora
En su mensaje, el presidente afirmó que el tiempo ya empezó a correr y pidió no perderlo. Subrayó que su gobierno debe enfocarse en resolver problemas reales de la población.
Asfura destacó la necesidad de trabajar con humildad y compromiso total.
Indicó que las soluciones deben llegar a todos los rincones del país.
Descentralización y trabajo con alcaldes
El presidente resaltó la importancia de la descentralización para la gobernanza. Anunció que trabajará con los 298 alcaldes del país, sin distinción de color político.
Señaló que la coordinación con los gobiernos municipales será clave para gobernar. Aseguró que demostrará su compromiso con este enfoque durante su gestión.
Reducción del Estado y eficiencia gubernamental
Asfura planteó la reducción del Estado como una medida para mejorar la eficiencia.
Explicó que el objetivo es dedicar los recursos públicos a resolver problemas prioritarios.
Indicó que la atención directa a la población será una prioridad del nuevo gobierno. Afirmó que la administración debe responder con resultados concretos.
Seguridad, salud y educación entre las prioridades
En materia de seguridad, el presidente afirmó que enfrentará la inseguridad de forma directa.Dijo que no hay dudas sobre su determinación en este tema.
Mencionó la atención de la mora quirúrgica y el abastecimiento de medicinas.
Sobre la educación, informó de la impresión de 10 millones de libros para más de 1.2 millones de estudiantes. Los textos estarán destinados a alumnos desde primer grado hasta undécimo.
El mandatario señaló que la educación es clave para el desarrollo del país.
Inversión, empleo y crecimiento económico
Asfura destacó la importancia de la inversión para generar empleo.
Agradeció a quienes respaldaron esa decisión y afirmó que Honduras necesita oportunidades.
Subrayó que el crecimiento debe traducirse en prosperidad para la población.
Oración y mensaje de fe en el inicio del mandato
Durante su primer discurso, Asfura incluyó una oración que ya había pronunciado como alcalde.
“Enséñame que perdonar es la grandeza del fuerte”, expresó el presidente.
Con este mensaje, reafirmó su fe y su compromiso desde el inicio de su gestión. El acto marcó el tono simbólico del nuevo gobierno.
Agradecimiento a consejeros electorales
El presidente agradeció a los consejeros que firmaron la declaratoria presidencial.
Reconoció su labor por lo que calificó como una lucha por la democracia.
Tres adolescentes de 13 años se graban torturando y quemando a un adulto mayor
¡Caso indignante en Moscú! Tres adolescentes de apenas 13 años de edad, irrumpieron en la casa de un adulto mayor con el objetivo de torturarlo, registrando cada una de sus acciones en video.
Los menores forzaron la entrada de la casa del adulto mayor, convirtiendo su hogar en una completa pesadilla. De acuerdo con las investigaciones, la agresión no fue un evento fortuito, sino un ataque que se extendió durante varias horas.
Durante este tiempo, la víctima fue sometida a agresiones físicas y quemaduras, todo esto mientras los agresores grababan los hechos.