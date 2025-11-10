Internacionales
Seis muertos en nuevos ataques de EE. UU. contra lanchas de presuntos narcos en el Pacífico
Otras seis personas murieron en ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, informó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Esto eleva a 76 el número total de muertos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe.
Hegseth dijo en X que hubo dos ataques el domingo en el Pacífico oriental contra dos embarcaciones «que transportaban narcóticos», con tres personas a bordo cada una. «Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida», precisó.
Tifón Fung-wong sale debilitado de Filipinas tras desplazar a más de un millón de personas
Fung-wong arremetió la noche del domingo contra el país archipiélago por su costa este como un «súper tifón», y a su paso arrancó árboles e inundó comunidades enteras.
Tocó tierra pocos días después de que el tifón Kalmaegi golpeara las islas centrales de Filipinas, dejando al menos 224 muertos.
Las tareas de limpieza comenzaron el lunes, desde la provincia norteña de Cagayan hasta la golpeada isla de Catanduanes, más de 1.000 kilómetros al sur.
El jefe provincial de rescate de Cagayan, Rueli Rapsing, dijo a la AFP que inundaciones repentinas en la provincia vecina de Apayao causaron el desbordamiento del río Chico, obligando a los pobladores a buscar sitios elevados.
«Recibimos informes a las seis de la mañana de que había gente en los techos», declaró Rapsing.
Más de 5.000 personas habían sido evacuadas antes de que se desbordara el río Cagayan en la pequeña ciudad de Tuguegarao, que quedó «bajo el agua», según Rapsing.
En la provincia de Aurora, donde Fung-wong tocó tierra, el rescatista Geofry Parrocha dijo que estaban evaluando los daños.
«Estamos viendo muchas casas dañadas y algunas de nuestras carreteras principales están intransitables por los deslizamientos», declaró Parrocha a la AFP desde el pueblo de Dipaculao.
Hacia Taiwán
Fung-wong se dirige ahora a Taiwán, donde deberá descargar lluvias torrenciales en el norte y este, anticipó la Administración Meteorológica Central de la isla.
Se espera que descargue 350 milímetros de lluvia en un período de 24 horas, indicó a AFP el meteorólogo Lee Kuan-ting.
Cerca de 5,000 personas serán evacuadas en tres pueblos del condado oriental de Hualien, según el funcionario gubernamental Lee Kuan-ting.
Esos pueblos se encuentran cerca de una barrera lacustre que se rompió en septiembre y mató a 19 personas durante las intensas lluvias causadas por el súper tifón Ragasa.
Víctimas de Fung-wong
La provincia de Samar, golpeada la semana pasada por el tifón Kalmaegi, registró el domingo la primera muerte por Fung-wong.
El rescatista Juniel Tagarino en Ciudad de Catbalogan dijo a AFP que el cuerpo de una mujer de 64 años fue extraído de debajo de escombros y árboles caídos.
«El viento estaba muy fuerte y la lluvia muy pesada (…) Según miembros de su familia, ella habría olvidado algo y regresó a su casa», contó Tagarino.
La oficina de Defensa Civil confirmó posteriormente una segunda muerte, una persona que se ahogó en una inundación repentina en la isla Catanduanes.
Más al norte, en la provincia de Cagayan, gente albergada en un centro de evacuación dijo a la AFP que el temor a una inundación los convenció de dejar sus casas.
«A menudo sufrimos inundaciones en nuestra casa, así que cuando nos llamaron a evacuar, evacuamos porque quedaríamos atrapados», relató Loretta Salquina.
Catanduanes fue azotada la mañana del domingo por pesados vientos y lluvias, con oleadas que cubrieron calles e inundaron casas en algunas zonas.
«Las olas comenzaron a rugir alrededor de las 7:00 am. Cuando las olas golpearon el malecón, se sintió como si el suelo estuviera temblando», contó Edson Casarino, de 33 años, residente de la ciudad de Virac en Catanduanes.
Calamidad nacional
Un video verificado por AFP mostró una iglesia en la ciudad rodeada de agua luego que las inundaciones repentinas alcanzaron su entrada.
También se reportaron grandes inundaciones en la región de Bicol, en el sureste de Luzon.
Pocos días antes, el tifón Kalmaegi provocó grandes inundaciones en las islas filipinas de Cebú y Negros. La tormenta dejó al menos 224 muertos y 109 desaparecidos, según cifras del gobierno actualizadas el domingo.
El presidente Ferdinand Marcos anunció el lunes que el «estado de calamidad nacional» declarado por Kalmaegi sería extendido por un año entero.
Los científicos advierten que las tormentas se vuelven más poderosas debido al cambio climático generado por los humanos.
Los océanos más cálidos hacen que los ciclones se fortalezcan más rápidamente y el calentamiento de la atmósfera permite retener más humedad, causando lluvias más fuertes.
Tres muertos en la isla española de Tenerife por fuerte oleaje
Tres personas murieron el sábado en la isla española de Tenerife por incidentes relacionados con el mar, informaron los servicios de emergencia.
Un helicóptero de rescate evacuó a un hombre que había caído al agua en una playa del municipio norteño de La Guancha, pero fue declarado muerto a su llegada debido a la gravedad de sus lesiones, señalaron los servicios de emergencia.
Poco antes, un hombre fue encontrado flotando en la playa de El Cabezo, en el sur de Tenerife. Los socorristas le practicaron la reanimación cardiopulmonar, pero fue declarado muerto en el lugar.
Una ola en un muelle de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, arrastró a otras 10 personas al mar.
La policía y los transeúntes lograron rescatar al grupo, pero una mujer sufrió un paro cardíaco y no pudo ser reanimada.
Las otras nueve personas sufrieron lesiones, tres de ellas graves, y fueron trasladadas a hospitales.
Las Islas Canarias, un archipiélago español situado frente a la costa noroeste de África que incluye Tenerife, permanecen en alerta por fenómenos costeros, y las autoridades instan a la población a evitar los bordes de los muelles y seguir las instrucciones de los socorristas.
Conductor borracho atropella a 2 personas y choca contra alcaldía de Antigua Guatemala
Dos personas resultaron lesionadas tras ser embestidas por un sujeto en estado de ebriedad manejando una camioneta Toyota Prado.
Las víctimas de este grave choque caminaban anoche frente a la alcaldía de Antigua Guatemala cuando fueron atropelladas.
Tras embestir a las dos víctimas, el conductor de la camioneta se empotró en las escaleras de la municipalidad de Antigua Guatemala.
Hasta el cierre de esta nota se desconoce el estado de salud de las dos personas atropelladas por el conductor en evidente estado de ebriedad.