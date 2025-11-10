El Salvador suma un nuevo día sin homicidios

El paso de un sistema de Alta Presión sobre la región generará este lunes la influencia de vientos nortes moderados a fuertes en El Salvador, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, y ráfagas de hasta 60 km/h, principalmente en zonas altas y sectores de la zona occidental.

De acuerdo con el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), durante la mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. En horas de la tarde, se esperan precipitaciones en sectores de la franja volcánica y la cadena montañosa norte, mientras que en la noche el cielo volverá a estar poco nublado.

El ambiente será cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada, aunque el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Las autoridades explicaron que estas condiciones se deben a la presencia de un sistema de Alta Presión que orienta los vientos desde el norte y empuja un frente frío sobre el Caribe, manteniendo además una vaguada sobre Centroamérica, lo que favorecerá la nubosidad parcial y algunas lluvias aisladas en el territorio nacional.

