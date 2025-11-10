Nacionales
El Salvador suma un nuevo día sin homicidios
Nacionales
Incursión de Vientos Nortes marca el inicio de la semana en El Salvador
El paso de un sistema de Alta Presión sobre la región generará este lunes la influencia de vientos nortes moderados a fuertes en El Salvador, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, y ráfagas de hasta 60 km/h, principalmente en zonas altas y sectores de la zona occidental.
De acuerdo con el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), durante la mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. En horas de la tarde, se esperan precipitaciones en sectores de la franja volcánica y la cadena montañosa norte, mientras que en la noche el cielo volverá a estar poco nublado.
El ambiente será cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada, aunque el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja.
Las autoridades explicaron que estas condiciones se deben a la presencia de un sistema de Alta Presión que orienta los vientos desde el norte y empuja un frente frío sobre el Caribe, manteniendo además una vaguada sobre Centroamérica, lo que favorecerá la nubosidad parcial y algunas lluvias aisladas en el territorio nacional.
Principal
Contabilizan 276 sismos en Juayúa desde el 4 de noviembre hasta esta noche
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detalló que se han registrado más de 270 sismos desde el pasado 4 de noviembre hasta las 7:00 de la noche de hoy.
La cartera medioambiental contabiliza un total de 276 sismos desde el inicio de la actividad sísmica en el distrito de Juayúa y sus alrededores.
De los 276 sismos registrados por el MARN, 21 fueron sentidos por la población, agregó la cartera medioambiental en su perfil oficial de X.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Protección Civil no reportan personas lesionadas ni daños en la infraestructura.
Principal
Carro queda reducido a cenizas tras incendiarse en el sector de Casa de Piedra
Un automóvil particular quedó reducido a cenizas después de prenderse en llamas en la carretera que conduce a Los Planes de Renderos.
Las voraces llamas comenzaron a salir del motor del automóvil en el kilómetro cuatro de la carretera a Los Planes de Renderos, en el sector conocido como Casa de Piedra.
La oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos evitó que las voraces llamas se propagaran a los establecimientos cercanos.
Afortunadamente, en este siniestro vial no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales.