Se burló de su amigo en redes y él la torturó 14 horas; la apuñaló 80 veces

Una transmisión en vivo se viralizó rápidamente, pues lo que debía ser la presentación de un candidato presidencial terminó con acoso a una de las modelos.

Pues el pasado sábado el elenco del programa peruano JB en ATV se caracterizó como los personajes de Looney Tunes y la persona escondida bajo la identidad del famoso Gato Silvestre acosó a Fátima Segovia.

Sin embargo, pese a contar con más de un millón de seguidores en Instagram, muchos aún desconocen de quién se trata. Es por ello que te contamos quién es la mujer que fue acosada por la botarga del personaje animado durante una transmisión en vivo.

La modelo fue acosada durante una transmisión en vivo; esta es la segunda ocasión en la que sufre de hostigamiento. @fatima.segovia /Instagram

Además de modelo, Fátima Segovia se describe a sí misma como una “súper mujer” y no nos queda duda de que lo es, pues entre sus muchos talentos también se encuentra la actuación lo que la ha llevado a interpretar a algunos personajes en la televisión.

Sin embargo, no todo en su vida son talentos pues hay algo que no se le da con tanta fácilidad: caminar en tacones. Y esto la llevó a ser conocida entre los peruanos como “La Chuecona” tras su aparición en el programa El especial del Humor. “La Chuecona” es una mujer apasionada por el deporte. @fatima.segovia /Instagram

En cuanto a su increíble y torneada figura sabemos que Fátima Segovia es amante de la vida fitness. Incluso, en su cuenta de Instagram ha compartido sus intensas rutinas de ejercicio para conseguir unos “glúteos de infarto”.

Por supuesto el baile no podía quedar fuera y para presumir este talento la actriz comparte algunos de sus sensuales movimientos en su perfil de TikTok, plataforma en la que ha bailado al ritmo de canciones como Y yo le digo la modelo.

En cuanto a su vida privada desde enero del 2015 la modelo mantiene una relación con Omar Bolaños Zuñiga y con tantos años juntos la confianza es el pilar en su relación. Fátima Segovia comparte sus rutinas de ejercicio para lograr su espectacular figura. @fatima.segovia /Instagram

Según ha declarado Fátima, su pareja es cero celosa con su trabajo como actriz, pues Bolaños “sabe que mi trabajo exige representar personajes. Es parte de una actuación y confia en mí”, dijo en una entrevista para el diario Trome.

También, por si no ha quedado claro con su actual relación, ha confesado que lo suyo son las relaciones largas. En la misma entrevista la actriz agregó que “la gente que me ve en el programa de ‘chica sexi’ puede pensar “a ella no la van a tomar en serio”. Fátima y Omar llevan casi seis años de relación y tienen dos hijos. @omarbolanoszuniga /Instagram

Para presumir su amor, la pareja suele compartir algunas fotografías juntos, como en el cumpleaños de Fátima Segovia el pasado 15 de abril del 2020 Omar escribió: “quiero felicitarte por todos tus logros, y por ser una gran madre y esposa, de mas está decirte que te amo con toda mi alma, y estar estos 5 años a tu lado me ha hecho muy feliz”.

Porque sí, para sorpresa de muchos, “La Chuecona” es madre de dos hijos. La pareja se ha encargado de cuidar demasiado la privacidad de los niños.

Tras convertirse en mamá, Fátima se alejó de su carrera por casi dos años y finalmente regresó a la farándula en el 2018, claro quetodos quedaron sorprendidos por su espectacular figura. La también actriz se ganó el apodo de La Chuecona por no saber caminar en tacones. @fatima.segovia /Instagram

Esto es lo que debes saber sobre “La Chuecona”, quien se ha robado la atención internacional luego de haber sido acosada por la botarga del gato Silvestre durante el programa del comediante Jorge Benavides.

En las imágenes la modelo muestra su descontento y le pide que se aleje; sin embargo, tras seguir siendo hostigada, comienza a darle unos golpes con la mano. Esta no es la primera vez que la actriz y modelo es acosada durante el programa. @fatima.segovia /Instagram

Algo que no muchos saben es que esta no es la primera vez que la persona oculta bajo la botarga de Silvestre acosa a Fátima durante una transmisión en vivo.

Pues en otra transmisión en la que se realizaba un sketch con los mismos personajes, la modelo fue tomada de la cintura y abrazada sin su consentimiento.

Claro que en ambas ocasiones la mujer mostró su descontento no sólo pidiéndole a la persona que se detuviera, sino soltando algunos golpes con la mano. Incluso, en ambos videos se ve a Fátima Segovia pidiendo ayuda a Jorge Benavides.

Aunque la producción del programa no ha brindado un comunicado al respecto, los seguidores del programa y usuarios de internet exigen que se tomen medidas.

Por otro lado, se han destapado las criticas hacia el contenido del programa ya que el rol de las mujeres suele ser secundario y sexualizado.