Rusia trasladará tropas de Bielorrusia a la Ucrania ocupada, según Kiev

Las autoridades de Angola y Portugal han acusado a Isabel dos Santos de diversos delitos y ordenaron congelar sus bienes.

En 2020, por esos señalamientos, ella fue retirada de la lista de multimillonarios de la revista Forbes.

Isabel dos Santos, hija de un expresidente de Angola y poseedora de una cuestionada fortuna, tiene en su contra una ficha roja de la agencia policial Interpol por pedido de fiscales angoleños que la acusan de corrupción y lavado de dinero, según la agencia de noticias portuguesa Lusa.

Pero los representantes de Dos Santos aseguran desconocer ese pedido para “localizar, arrestar” y extraditar a la empresaria africana. “Hasta el momento, no hay ninguna referencia a la emisión de una orden judicial», dijeron a Reuters.

Dos Santos, en efecto, no estaba el miércoles pasado en la lista de fugitivos en la página de internet de Interpol. La agencia policial, con sede en Francia, no respondió inmediatamente a los mensajes enviados por la agencia internacional. Al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) le dijo que no comentaba sobre casos específicos excepto en circunstancias especiales.

Lusa informó que la empresaria de 49 años era buscada por señalamientos de malversación, fraude, tráfico de influencias y lavado de dinero. La ficha roja de Interpol menciona que ella frecuenta Portugal, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, países donde tiene casas y empresas, según ese medio.

A Dos Santos le apodan ‘Princesa’ porque desde los seis años ha vivido rodeada de lujos en un país en el que la mayoría de sus habitantes son pobres, de acuerdo con distintos reportes.

Fue considerada la mujer más rica de África y llegó a la lista de multimillonarios de la revista Forbes, pero la sacaron de esta en 2021 tras la congelación de sus bienes por acusaciones de corrupción.

Su padre, José Eduardo Dos Santos, gobernó Angola durante casi cuatro décadas, desde 1979 y hasta 2017. Falleció en julio pasado en España por una enfermedad que lo aquejaba desde hacía tiempo.

La ‘Princesa’ de Angola ha negado reiteradamente haberse enriquecido de manera ilícita.

«La señora Isabel dos Santos es una mujer de negocios independiente e inversora privada que representa únicamente sus propios intereses. Sus inversiones en empresas angoleñas y/o portuguesas son transparentes y se han realizado a través de transacciones independientes que involucran a entidades externas como bancos y bufetes de abogados de renombre», dijeron sus abogados a Forbes, que el verano pasado publicó un reportaje que alega que los Dos Santos amasaron una fortuna saqueando las arcas de su país.