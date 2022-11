Víctima apuñalada dos veces se enfrenta a un ladrón en el andén del metro de Manhattan

En un video que fue publicado hace poco se observa a un hombre luchando por tomar su bolso tras ser apuñalado por un ladrón de un tren de Manhattan, informaron las autoridades.

La víctima estaba en un tren F que se dirigía al sur mientras se acercaba a la estación 34th Street-Herald Square en Midtown cerca de las 10:00 de la noche del pasado 22 de noviembre cuando el delincuente pidió que le regalara un cigarrillo, declaró la policía de Nueva York.

El hombre estaba intentando darle el cigarro al sujeto cuando el sospechoso trató de arrebatarle el dinero en efectivo que traía consigo.

Segundos después se generó un enfrentamiento y el ladrón acuchilló a su víctima en el abdomen con un objeto puntiagudo.

Cuando el tren finalmente llegó a la estación, los dos hombres se cayeron en la plataforma del metro.

Las imágenes de video muestra la lucha entre la víctima, de 34 años, y el agresor que continúa con el sospechoso apuñalando al hombre una segunda vez en el hombro izquierdo.

🚨 WANTED for A ROBBERY: On 11/22/22 at 10 PM, on a southbound training approaching the 34 St- Heard Sq subway station, a 34-year-old man was stabbed in the torso & left shoulder by this person & had his property forcibly removed. Any info? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/cGczAoZ4XX