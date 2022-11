Rescatan a un anciano que pasó casi 30 horas perdido en el bosque

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el lunes que su esposo, Paul Pelosi, está en proceso de recuperación después del ataque que sifrión el viernes pasado en la casa de la paraja en San Francisco, California.

“Paul está teniendo un progreso estable en lo que será un largo proceso de recuperación”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

Since the horrific attack on Paul early Friday, we have been deluged with thousands of messages conveying concern, prayers and warm wishes. We are most grateful.



Thanks to the excellent team at @ZSFGCare, Paul is making steady progress on what will be a long recovery process.