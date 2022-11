Quintana Roo y la Península de Yucatán a la espera del huracán “Lisa” que primero impactará en Belice

El Servicio Meteorológico Nacional tiene previsto que el huracán Lisa se adentre en territorio nacional, aunque primero impactará en Belice (en las próximas horas) lo que restará fuerza al ciclón, según los pronósticos. Todavía frente a costas centroamericanas, las bandas nubosas del sistemas ocasionarán de muy fuertes a intensas lluvias en la región de la Península de Yucatán.

Al corte de las 06:00 horas, Lisa se ubica a 100 km al norte de la Isla Roatán, Honduras y a 200 km al sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo. Su trayectoria se mantiene hacia el oeste (280°) a una velocidad aproximada de 24 km/h, y registra vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 140 km/h.

En Quintana Roo, el gobierno ha suspendido clases para este miércoles en dos de sus municipios, así como cerrado puertos marítimos y realizado tareas de desazolve de canales y alcantarillas ante posibles inundaciones.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de hasta 35º C en Baja California, Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -10º C en Chihuahua y Durango. Clima y paso de “Lisa” en México este 02 de noviembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo con nubes dispersas, ambiente fresco y bruma por la mañana. Por la tarde, medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en el suroeste del Estado de México.

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9 °C una máxima de 20 a 22 °C.

Península de Baja California: Cielo medio nublado la mayor parte del día. Probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur. Ambiente fresco por la mañana, así como frío en zonas serranas. Condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California durante la noche y primeras horas del jueves. Por la tarde ambiente cálido.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado por la tarde con probabilidad de lluvias aisladas en Sonora, así como cielo parcialmente nublado la mayor parte del día y sin lluvia en Sinaloa. Ambiente fresco al amanecer, temperaturas frías y heladas sobre el norte de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido en Sonora y caluroso en Sinaloa.

Pacífico Centro: Nubes dispersas por la mañana y medio nublado por la tarde con chubascos en Michoacán, lluvias aisladas en Jalisco y Colima, sin lluvia en Nayarit. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas, así como cálido a caluroso por la tarde. Clima y paso de “Lisa” en México este 02 de noviembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en zonas de Oaxaca y chubascos en Guerrero. Asimismo, bancos de niebla en zonas serranas de Chiapas. Ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde.

Golfo de México: Cielo nublado durante el día con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Veracruz, así como cielo medio nublado con lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde, así como muy caluroso en zonas de Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Yucatán. Ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, chubascos en San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León; sin lluvia en Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Zacatecas. Ambiente matutino fresco, así como frío a muy frío con heladas en zonas serranas Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido.

Mesa Central: Cielo parcialmente nublado en la mañana con bancos de niebla en sierras de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato. Por la tarde cielo medio nublado con probabilidad de chubascos en Hidalgo y Puebla, lluvias aisladas en Querétaro y sin lluvia en Guanajuato, Tlaxcala y Morelos. Ambiente matutino fresco, además de frío a muy frío con posibles heladas en sierras de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.