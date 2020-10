Polémico video de enfermeras españolas se vuelve viral: “Se burlan de los muertos”

suarios de redes sociales reaccionaron con sorpresa ante un video que muestra cómo un perrito protegió a una pequeña niña que era regañada por su mamá.

Esta tierna e insólita historia se desarrolló en la ciudad china de Xuzhoy, cuando una mujer se percató de que su hija de dos años había tomado sus cremas faciales sin permiso.

La mamá se enfureció porque los productos de belleza estaban nuevos cuando su hija los tomó para jugar con ellos. Posteriormente, la menor terminó por desperdiciar el contenido.

Así fue como la adulta decidió reprenderla, pero para su sorpresa el perrito de la familia, un golden retriever llamado Harry, defendió a la niña.

No era la primera vez que el can mostraba ese comportamiento con la pequeña You You, por lo que la madre optó por capturar el momento en video.

En las imágenes se observa cómo la menor lloraba desconsoladamente en la sala de su casa al ser cuestionada por las cremas de su mamá.

De inmediato el perrito se sentó junto a ella y puso su cuerpo como barrera ante la enfurecida mamá; incluso por momentos le gruño a la mujer y le mostró los dientes para que dejara de molestar a la niña.

“Estaba realmente molesta. Acababa de comprar la crema y la mitad de ella había desaparecido (…) Siempre que hablamos con You You en un tono duro, Harry se acerca y trata de protegerla con sus patas”, explicó la señora que grabó el video en entrevista para el diario Daily Mail.