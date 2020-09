Polémico Apóstol Santiago vence el COVID-19, pero se niega a seguir medidas de bioseguridad

Santiago Zúniga Cruz, conocido popularme como el “apóstol Santiago”, confirmó que estuvo grave de salud, aunque sin asegurar que su fue por coronavirus.

“Yo no voy a mentir, voy hablar con verdad, estuve postrado 15 días, estuve en casa, no acudí a la ciencia médica, porque la noticia que se me corría por mis oídos es que allá en los hospitales matan a las personas, en vez de ayudarlas, más bien las matan. Mejor me quedé en casa, orando a Dios, pidiendo misericordia. Aquí estoy”.

El popular religioso aclaró que “yo no sé si tenía coronavirus, no me hice ningún examen, la gente decía que sí, lo bueno que aquí estoy anunciando las buenas nuevas”.

Al ser consultado, si permitía le fumigaran sus pies, ‘Chago’ respondió que “eso nunca, primero me pegan un balazo antes que me fumiguen mi cuerpo estos caras de chancho”.

Según dato policial, el apostol ha sido requerido en dos ocasiones, la primera detención se suscitó en la ciudad de Tocoa, Colón, y al solicitarle la documentación respectiva se constató que su último número de dígito de identidad incumplía las medidas para frenar el covid-19.

El segundo arresto se registró también por circular en un día no correspondido, además porque no permitió que se le tomara la temperatura y por insultar a las autoridades policiales.