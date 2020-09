Hay esperanza; abuelita de 90 años vence el Covid-19

Una abuelita de 90 años le dijo sí a la vida y se impuso al coronavirus en Guachipas, una localidad del Norte de Argentina, donde fue nombrada “Guerrera” del pueblo.

Con mucho cariño fue recibida de vuelta tras salir del hospital donde estuvo ingresada luego de contraer el Covid-19, por el cual tuvo complicaciones en su salud.

Contra todos los pronósticos, Eulogia Díaz, de 90 años, logró recuperarse de esta enfermedad. Su nieta, llena de emoción, dio a conocer la noticia en las redes sociales. “Felices porque vencimos el Covid”, escribió, por lo que sus conocidos le felicitaron.

Al llegar a su residencia, la mujer de avanzada edad fue recibida con aplausos y carteles. Los vecinos afirmaron que es una “guerrera de la vida”, además, destacaron su fortaleza y constancia al seguir los procedimientos médicos.

Carolina Funes, su nieta afirmó: “Ella es mi abuela materna su nombre es Eulogia Diaz tiene 90 años , por cosa de la vidas ella me crio desde los 2 añitos. Siempre estuvo a mi lado me cuidó y me enseño a trabajar. Hoy después de tantos entredicho y comentarios fuera de lugar. Ella sigue de pie con más fuerzas que nunca”.