Internacionales
PNC de Guatemala decreta alerta máxima tras ataques armados contra agentes
Ante los recientes ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil y el repunte de violencia en Guatemala, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, ordenó alerta máxima a nivel nacional.
Mediante un comunicado, el titular de la institución giró instrucciones a todo el personal con el objetivo de enfrentar la emergencia y evitar más víctimas. De acuerdo con reportes preliminares, los atentados han dejado al menos siete agentes fallecidos y varios heridos.
Los ataques se registraron tras la recuperación de un penal y ocurrieron en distintos puntos del país, según la información oficial.
#CRONIO Guatemala de luto por ataques terroristas contra agentes de la PNC. pic.twitter.com/RABq3Ckb2G
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 18, 2026
Internacionales
Enfrentamiento entre guerrillas deja más de 20 muertos en la Amazonía colombiana
Un enfrentamiento entre dos grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC dejó más de 20 combatientes muertos en la región del Guaviare, bastión rebelde en la Amazonía colombiana, informaron este domingo fuentes del Ejército a la AFP.
Los rebeldes al mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y los liderados por alias «Calarcá» le dieron la espalda al Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora están en una guerra a muerte por las lucrativas rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el país.
El choque en Guaviare deja una cifra inicial de 27 muertos según el Ejército, pero todavía no hay un balance oficial. Por motivos de seguridad, aún no han hecho la incursión en terreno ni el levantamiento de cadáveres.
La «principal motivación» de los enfrentamientos es la «disputa por el control del territorio», dijo el organismo en un comunicado en X el sábado.
Un video compartido a la AFP por el Ejército y que circula en redes sociales muestra más de 20 cadáveres, ataviados con ropa de camuflaje y botas sobre una vía sin pavimentar.
Tras el vacío de poder que dejó el desarme de las FARC, los facciones enemigas están sumidas en violentos enfrentamientos para delimitar sus zonas de control y corredores estratégicos para traficar droga.
«Llamamos a todos los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario», dijo la Defensoría en X tras la confrontación.
Mordisco mantuvo diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro durante un año, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la violencia contra civiles y fuerza pública.
Por su parte, Calarcá está en intermitentes y estancadas negociaciones con en Ejecutivo tras un escándalo sobre su infiltración en el gobierno.
A cuatro meses de las elecciones y tras acusaciones de la oposición sobre trato indulgente a los rebeldes, Petro ha aumentado la presión contra los grupos ilegales.
En noviembre lanzó el ataque más letal de su gobierno, que se saldó con la muerte de 19 seguidores de Mordisco, entre ellos varios menores.
Petro compara al líder guerrillero con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar. Mordisco se suele mover en frondosas y selváticas regiones del país, de difícil acceso, para esquivar a las autoridades.
Tras un año de agria relación con Estados Unidos, Colombia se está acercando nuevamente a su principal aliado militar. En una llamada la semana pasada, Petro y el presidente Donald Trump acordaron golpear conjuntamente a los grupos narcotraficantes del país sudamericano, el mayor productor de cocaína de mundo.
Internacionales
Sujeto agrede a agente de la PNC durante intento de arresto en Guatemala
Un sujeto con actitud violenta agredió a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un intento de arresto en Guatemala.
En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que el individuo golpea repentinamente a uno de los agentes, mientras los demás policías no reaccionan de inmediato ante la agresión.
En las imágenes también se aprecia a otro hombre, presuntamente amigo del agresor, quien se acerca al lugar para intervenir y evitar que la situación se agravara.
De acuerdo con los informes, más agentes policiales llegaron posteriormente para capturar al sujeto y ponerlo en vías de investigación.
Internacionales
NASA traslada cohete lunar a plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis 2
La NASA trasladó una plataforma de lanzamiento su cohete gigante SLS, que llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, para realizar pruebas previas al lanzamiento de la misión lunar Artemis 2.
La maniobra duró aproximadamente 12 horas y constituye una de las últimas etapas antes del despegue de esta esperada misión, previsto entre principios de febrero y finales de abril.
El inmenso cohete Space Launch System, de color naranja y blanco, y la nave Orion fueron sacados lentamente del edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, y trasladados con sumo cuidado 6,5 kilómetros hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B.
Si todas las pruebas resultan satisfactorias, tres estadounidenses y un canadiense se dirigirán a la Luna; no aterrizarán, sino que volarán alrededor del satélite terrestre.
La misión —que duraría unos 10 días— sería un paso enorme hacia el objetivo de que los estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump en su primer mandato.
Antes de que la misión pueda despegar, los ingenieros deben asegurarse de que el cohete SLS sea seguro y viable.
La misión no tripulada Artemis 1 tuvo lugar en noviembre de 2022 después de múltiples aplazamientos y dos intentos de lanzamiento fallidos.
La NASA espera devolver a los humanos a la Luna mientras China avanza con un esfuerzo rival que tiene como objetivo, a más tardar en 2030, su primera misión tripulada.