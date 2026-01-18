Principal
VIDEO | Alto volumen de discomóvil provoca daños en vivienda en Usulután
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los tejados de una vivienda colapsan debido al alto volumen de la música de una discomóvil durante un baile. El hecho ocurrió en el municipio de Ereguayquín, departamento de Usulután.
De acuerdo con vecinos, las vibraciones provocadas por el potente sonido afectaron la estructura del techo, causando daños materiales en la vivienda.
Los propietarios solicitaron al encargado de la discomóvil que se haga responsable por los daños ocasionados.
#SUCESOS Alto volumen de discomóvil provoca daños en vivienda en Usulután.
Vi Alto volumen de discomóvil provoca daños en vivienda en Usulután.
Video: Cortesía pic.twitter.com/Fz8oCz3fLy
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 18, 2026
Nacionales
Accidente en la Troncal del Norte deja dos fallecidas y cinco lesionados
La noche del sábado se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 28 de la carretera Troncal del Norte, en la jurisdicción de Guazapa, donde dos vehículos colisionaron de frente.
El percance dejó como resultado la muerte de dos mujeres mayores de edad. Además, cinco personas resultaron lesionadas.
Elementos de Comandos de Salvamento brindaron atención prehospitalaria a tres adultos y dos niños, quienes posteriormente fueron estabilizados y trasladados de emergencia a distintos centros hospitalarios.
Internacionales
Enfrentamiento entre guerrillas deja más de 20 muertos en la Amazonía colombiana
Un enfrentamiento entre dos grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC dejó más de 20 combatientes muertos en la región del Guaviare, bastión rebelde en la Amazonía colombiana, informaron este domingo fuentes del Ejército a la AFP.
Los rebeldes al mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y los liderados por alias «Calarcá» le dieron la espalda al Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora están en una guerra a muerte por las lucrativas rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el país.
El choque en Guaviare deja una cifra inicial de 27 muertos según el Ejército, pero todavía no hay un balance oficial. Por motivos de seguridad, aún no han hecho la incursión en terreno ni el levantamiento de cadáveres.
La «principal motivación» de los enfrentamientos es la «disputa por el control del territorio», dijo el organismo en un comunicado en X el sábado.
Un video compartido a la AFP por el Ejército y que circula en redes sociales muestra más de 20 cadáveres, ataviados con ropa de camuflaje y botas sobre una vía sin pavimentar.
Tras el vacío de poder que dejó el desarme de las FARC, los facciones enemigas están sumidas en violentos enfrentamientos para delimitar sus zonas de control y corredores estratégicos para traficar droga.
«Llamamos a todos los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario», dijo la Defensoría en X tras la confrontación.
Mordisco mantuvo diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro durante un año, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la violencia contra civiles y fuerza pública.
Por su parte, Calarcá está en intermitentes y estancadas negociaciones con en Ejecutivo tras un escándalo sobre su infiltración en el gobierno.
A cuatro meses de las elecciones y tras acusaciones de la oposición sobre trato indulgente a los rebeldes, Petro ha aumentado la presión contra los grupos ilegales.
En noviembre lanzó el ataque más letal de su gobierno, que se saldó con la muerte de 19 seguidores de Mordisco, entre ellos varios menores.
Petro compara al líder guerrillero con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar. Mordisco se suele mover en frondosas y selváticas regiones del país, de difícil acceso, para esquivar a las autoridades.
Tras un año de agria relación con Estados Unidos, Colombia se está acercando nuevamente a su principal aliado militar. En una llamada la semana pasada, Petro y el presidente Donald Trump acordaron golpear conjuntamente a los grupos narcotraficantes del país sudamericano, el mayor productor de cocaína de mundo.
Nacionales
Guatemala suspende clases a escala nacional ante ola de violencia y ataques a policías
El Ministerio de Educación de Guatemala anunció la suspensión de clases en todo el país para este lunes como medida preventiva ante la actual crisis de seguridad, que incluye motines en cárceles y ataques armados contra agentes policiales.
Las autoridades educativas de Guatemala anunciaron este domingo que las clases quedarán suspendidas en todo el territorio nacional el lunes 19 de enero, como medida de protección para estudiantes, docentes y personal escolar frente a la actual situación de violencia registrada en varias zonas del país.
La decisión fue comunicada por la ministra de Educación, Anabella Giracca, a través de su cuenta oficial, donde explicó que la determinación responde a recomendaciones de expertos en seguridad debido a los hechos violentos de las últimas horas.
«En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes», expresó la funcionaria.
Un total de 13 de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos de Guatemala dejó este domingo un saldo de siete policías fallecidos y 11 heridos.
La medida aplica a todos los centros educativos públicos, privados y por cooperativa que tienen actividades escolares en este momento.
Giracca destacó que la prioridad es garantizar la seguridad de la comunidad educativa y que en breve se ampliará la información a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).