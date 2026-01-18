Nacionales
Accidente en la Troncal del Norte deja dos fallecidas y cinco lesionados
La noche del sábado se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 28 de la carretera Troncal del Norte, en la jurisdicción de Guazapa, donde dos vehículos colisionaron de frente.
El percance dejó como resultado la muerte de dos mujeres mayores de edad. Además, cinco personas resultaron lesionadas.
Elementos de Comandos de Salvamento brindaron atención prehospitalaria a tres adultos y dos niños, quienes posteriormente fueron estabilizados y trasladados de emergencia a distintos centros hospitalarios.
VIDEO | Alto volumen de discomóvil provoca daños en vivienda en Usulután
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los tejados de una vivienda colapsan debido al alto volumen de la música de una discomóvil durante un baile. El hecho ocurrió en el municipio de Ereguayquín, departamento de Usulután.
De acuerdo con vecinos, las vibraciones provocadas por el potente sonido afectaron la estructura del techo, causando daños materiales en la vivienda.
Los propietarios solicitaron al encargado de la discomóvil que se haga responsable por los daños ocasionados.
Guatemala suspende clases a escala nacional ante ola de violencia y ataques a policías
El Ministerio de Educación de Guatemala anunció la suspensión de clases en todo el país para este lunes como medida preventiva ante la actual crisis de seguridad, que incluye motines en cárceles y ataques armados contra agentes policiales.
Las autoridades educativas de Guatemala anunciaron este domingo que las clases quedarán suspendidas en todo el territorio nacional el lunes 19 de enero, como medida de protección para estudiantes, docentes y personal escolar frente a la actual situación de violencia registrada en varias zonas del país.
La decisión fue comunicada por la ministra de Educación, Anabella Giracca, a través de su cuenta oficial, donde explicó que la determinación responde a recomendaciones de expertos en seguridad debido a los hechos violentos de las últimas horas.
«En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes», expresó la funcionaria.
Un total de 13 de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos de Guatemala dejó este domingo un saldo de siete policías fallecidos y 11 heridos.
La medida aplica a todos los centros educativos públicos, privados y por cooperativa que tienen actividades escolares en este momento.
Giracca destacó que la prioridad es garantizar la seguridad de la comunidad educativa y que en breve se ampliará la información a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).
Voluntarios de Cruz Roja se preparan para la prueba «El paso del hombre»
José Israel Argueta, tiene 50 años de participar en la prueba «El paso del hombre» como miembro de Cruz Roja Salvadoreña seccional Usulután, durante todo el año se prepara físicamente dentro y fuera del agua para poder someterse a dich.
La mañana del domingo junto a otros 22 voluntarios de Cruz Roja El Salvador seccional Usulután y Jucuapa, José Argueta se sometió a la prueba de resistencia clasificatoria que les permite poder formar parte del Paso del hombre 2026, edición 60 a realizarse en marzo.
Los 21 hombres y dos señoritas nadaron una hora exacta, sin detenerse, en la piscina del balneario Rio El Molino en la ciudad de Usulutan, para completar 3 mil metros.
«Ellos están dando el todo por el todo, tienen que nadar 3 mil metros, que consta en 30 vueltas de 50 metros , si ellos no clasifican, no pueden optar para participar en la prueba del Paso del Hombre, y es ahí que se les ve la capacidad para poderlos mandar a las diferentes playas del país durante la época de vacaciones», explico el presidente de la seccional Usulután, Juan Aguilar,
Las edades de los participantes son entre los 12 y los 60 años, sin embargo, hasta la fecha solo podrán participar en la prueba principal personas mayores de 15 años.
Gracias a la experiencia vivida, José Argueta se permite aconsejar a sus compañeros, insistiendo en que se preparen física y mentalmente.
«La prueba del Paso del hombre es muy difícil, ya cuando uno está dentro del mar, hay un momento en el que uno se queda solo como nadador y uno no debe de desesperarse sino controlarse y seguir dándole, a buscar el objetivo que uno tiene», dijo.
El coordinador de la Escuela Nacional de Salvamento Acuático de Cruz Roja Salvadoreña, Julio Pacheco, dijo que esperan se evalúen un promedio de 300 personas, en las diferentes pruebas programas entre enero y febrero.
«Se harán cuatro pruebas, iniciamos con las zona oriental, y la zona occidental, central y paracentral van a participar en el Complejo El Polvorin , así como miembros de la Fuerza Armada, Política Nacional Civil, Protección Civil y personas particulares, para poder evaluar su resistencia», mencionó.
En 2025 participaron cerca de 200 nadadores en la prueba del Paso del hombre, entre ellos guardavidas, miembros de la Fuerza Armada, Marina Nacional otras instituciones así como nadadores independientes que deciden someterse a esta prueba acuática.