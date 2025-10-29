Bebé muere y cinco personas resultan heridas tras accidente en Apaneca

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Junior Osiel Benavides Villanueva, de 26 años, acusado de robar un celular a un pasajero de la Ruta 29-A y posteriormente gestionar un crédito por más de $7,000.

El hecho ocurrió la madrugada del lunes en un bus de la ruta mencionada, y el sospechoso fue detenido este martes en la urbanización Los Conacastes, pasaje 4 oriente, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.

Según la PNC, Benavides Villanueva accedió a las cuentas bancarias de la víctima y realizó dos desembolsos por $2,000 y $1,265. La víctima interpuso la denuncia tras recibir notificaciones de las transacciones, lo que permitió a las autoridades organizar un operativo que culminó con la detención del sospechoso.

El imputado será procesado por el delito de hurto mediante medios informáticos.

