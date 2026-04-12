Nacionales
Gobierno inaugura moderno Aeródromo El Zapote en Ahuachapán para fortalecer la conectividad aérea del país
El Gobierno de El Salvador inauguró el moderno Aeródromo El Zapote, ubicado en el distrito de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán, una infraestructura estratégica que fortalece la conectividad aérea nacional y facilita el acceso hacia la zona costera occidental.
Este nuevo aeródromo se encuentra en las cercanías de la playa Garita Palmera y la bocana de la Barra de Santiago, una ubicación clave para la operación de la aviación general.
Gracias al trabajo articulado entre instituciones del Gobierno, especialmente con el Ministerio de Obras Públicas, este espacio se ha convertido en un aeródromo moderno, seguro y funcional, diseñado para responder a las necesidades actuales de la aviación.
El proyecto tuvo una inversión superior a los 2.3 millones de dólares, ejecutada con fondos del Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Obras Públicas, como parte de los esfuerzos por fortalecer la infraestructura aeronáutica del país.
Como parte del proyecto, se intervinieron más de 59,000 metros cuadrados, se pavimentó una nueva pista de aterrizaje de un kilómetro de longitud y se incorporaron sistemas de iluminación, señalización y drenaje que fortalecen la seguridad operacional.
Además, se construyeron oficinas de Migración y Extranjería, áreas de espera, estacionamiento y un muro perimetral que garantiza condiciones adecuadas de seguridad para las operaciones aéreas.
El Aeródromo El Zapote atenderá principalmente a la aviación general, permitiendo operaciones relacionadas con emergencias médicas, vuelos de entrenamiento y turismo aéreo.
Asimismo, esta infraestructura fortalece la red aeronáutica nacional al ampliar las capacidades operativas del país más allá de los aeropuertos principales y facilitar la movilidad interna entre diferentes puntos del territorio.
Con las mejoras realizadas, el aeródromo también se integra a la modalidad de Cielos Abiertos, lo que permitirá una mayor conectividad en la región.
La inauguración del Aeródromo El Zapote forma parte de la estrategia nacional para modernizar la infraestructura aeronáutica y fortalecer la conectividad del país, que incluye inversiones en los aeropuertos internacionales, la modernización del Aeródromo El Jagüey y la construcción del
Aeropuerto Internacional del Pacífico, una obra estratégica que ampliará las capacidades de conectividad aérea de El Salvador.
El Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso de continuar impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura, faciliten la movilidad y consoliden una red aeronáutica moderna, segura y eficiente para el país.
Nacionales
Localizan a adolescente de 15 años desaparecida en Sonsonate junto a un hombre de 30 años
Una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida fue localizada por las autoridades en el departamento de Sonsonate, según información difundida.
De acuerdo con el reporte, la menor fue encontrada en la vivienda de un hombre de 30 años, donde se desarrollaron las acciones de búsqueda que permitieron su ubicación. Tras el hallazgo, las autoridades informaron que el adulto fue intervenido para continuar con las investigaciones correspondientes.
El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades competentes.
Nacionales
Dos personas lesionadas en accidente vial en Zaragoza
Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con la información disponible, el percance vial se registró cuando un camión que transportaba tierra impactó contra los separadores de la carretera, lo que provocó la caída de escombros sobre la vía. Posteriormente, un motociclista que circulaba por la zona derrapó debido a la presencia de material en la carretera, resultando también lesionado.
Ambas personas fueron trasladadas a un centro asistencial, según el reporte preliminar de las autoridades.
Sucesos
Joven reportado como desaparecido ya se encuentra con su familia
Un joven que había sido reportado como desaparecido ya fue localizado y se encuentra nuevamente con su familia, según se informó a través de plataformas digitales. El caso fue difundido recientemente y generó atención entre usuarios en redes sociales.
De acuerdo con la información disponible, el joven fue encontrado con vida, aunque no se han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias de su localización ni el lugar donde fue hallado. Las autoridades o familiares no han ampliado información sobre el hecho.
Este tipo de casos suele ser difundido en redes para facilitar la ubicación de personas desaparecidas y posteriormente confirmar su reencuentro con sus familias.