Principal
Usuarios denuncian a cobrador de la ruta 373 tras insultar a pasajero
Usuarios del transporte colectivo de la ruta 373 denunciaron un nuevo caso de abuso por parte de un cobrador de dicha unidad, que realiza el recorrido entre San Miguel y Usulután.
En un video compartido por los pasajeros, se observa cómo el cobrador insulta a un usuario que se negaba a moverse dentro del autobús, diciéndole: “El único animal que no querés colaborar solo sos vos”.
Los denunciantes aseguran que este episodio se suma a una serie de abusos recurrentes, que incluyen cobros excesivos, agresiones verbales y manejo imprudente, por parte de empleados de la misma ruta. Las autoridades del transporte aún no se han pronunciado sobre la denuncia.
#CRONIO Usuarios denunciaron a un cobrador de la ruta 373 que llamó “animal” a un pasajero durante el recorrido entre San Miguel y Usulután. Este hecho se suma a otros casos de abuso en la unidad. pic.twitter.com/3g6Gh5VtMA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 29, 2025
Nacionales
Bebé muere y cinco personas resultan heridas tras accidente en Apaneca
Un trágico accidente de tránsito ocurrió en el cantón Tizapa, en el distrito de Apaneca, Ahuachapán, donde una bebé de seis meses perdió la vida y otras cinco personas resultaron heridas.
Según reportes de redes sociales, el incidente se produjo cuando un adulto mayor perdió el control de su camioneta, que aparentemente se quedó sin frenos, y arrolló a varias personas que se encontraban en la zona.
La madre de la menor se encuentra en estado crítico en un centro hospitalario, mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente.
Nacionales
Capturan a sujeto que robó celular y gestionó crédito por $7,000 en Soyapango
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Junior Osiel Benavides Villanueva, de 26 años, acusado de robar un celular a un pasajero de la Ruta 29-A y posteriormente gestionar un crédito por más de $7,000.
El hecho ocurrió la madrugada del lunes en un bus de la ruta mencionada, y el sospechoso fue detenido este martes en la urbanización Los Conacastes, pasaje 4 oriente, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.
Según la PNC, Benavides Villanueva accedió a las cuentas bancarias de la víctima y realizó dos desembolsos por $2,000 y $1,265. La víctima interpuso la denuncia tras recibir notificaciones de las transacciones, lo que permitió a las autoridades organizar un operativo que culminó con la detención del sospechoso.
El imputado será procesado por el delito de hurto mediante medios informáticos.
Nacionales
Varios lesionados en múltiple accidente sobre el paso a desnivel del bulevar Venezuela
Varias personas resultaron lesionadas tras un múltiple accidente de tránsito ocurrido sobre el paso a desnivel del bulevar Venezuela y la 25 avenida Norte, en San Salvador.
De acuerdo con Cruz Verde Salvadoreña (CVS), seccional Santa Anita, el percance involucró al menos seis vehículos. El personal de socorro brindó atención prehospitalaria a seis personas, mientras que un paciente fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas 132 hacia un centro asistencial.
Las autoridades informaron que el paso por la zona permanece restringido y recomendaron utilizar rutas alternas. Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar para investigar las causas del siniestro y determinar responsabilidades.